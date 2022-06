Reprise de Virton: il n’y aurait plus qu’une piste

À l’issue de cette séance, le directeur sportif Tom Vanden Abbeele s’est exprimé pour donner quelques détails sur le programme à venir, les nouveaux venus dans le staff et divulguer quelques bribes d’informations quant à la reprise du club qui se profile. À prendre toutefois encore au conditionnel, le directeur sportif n’étant pas impliqué de près dans les négociations qui se poursuivent. "J’avais entendu , dit-il, que cela pouvait être finalisé en fin de semaine passée, mais il y a eu le férié et le pont au Grand-Duché (NDLR: là où tout se décide donc, dans les bureaux de Flavio Becca) et je n’ai pas de nouvelles aujourd’hui (NDLR: lundi) non plus, mais je sais que les choses ont bien évolué sur une piste menant à la reprise."

Une seule piste donc, si l’on en croit Tom VandenAbbeele et plus deux comme c’était encore le cas il y a peu. Mais laquelle? Celle menant à des repreneurs germano-turcs ou l’autre? "Ce n’est pas à moi de vous le dire, répond-il. Tout ce que j’espère, c’est une finalisation assez rapide, qui permettrait aussi de désigner un T1. L’idéal est que celui-ci soit nommé pour le premier match amical prévu ce samedi à Esch."

Un ex-international sénégalais

En attendant, on sait déjà qu’il y aura d’autres changements dans le staff. Ainsi, Guy Jongbloed, l’entraîneur des gardiens, qui donnait pourtant satisfaction, n’a-t-il pas été reconduit et sera remplacé par Clément Lommers, ancien gardien de Sart et T1 de Nothomb, passé ensuite par le staff de Wiltz en BGL Ligue. Grégory Verheyden sera l’analyste vidéo; il officiait auparavant dans ce rôle avec les espoirs de l’Union.

Enfin, un nouveau trio a été recruté pour diriger l’équipe des espoirs. Il sera mené par Pape Diakhaté, 38 ans et ex-international sénégalais passé par Nancy, le Dynamo Kiev, Saint-Étienne, Lyon et Grenade. Ces trois dernières saisons, il entraînait l’US Vandœuvre, club lorrain de Régional 1.