L’Arlon Open s’est terminé à la sauce belge

Pour la première fois, deux belges se sont retrouvés en finale du 25 000 $ de l’Open d’Arlon. Le match entre deux joueurs de 20 ans, Gauthier Onclin et Raphaël Collignon, qui défendent les couleurs des deux plus grosses écuries liégeoises, Visé et Fayen-Bois Jupille, a enchanté les 250 spectateurs ceinturant le court central de Garisart. Le second, un peu moins bien classé au ranking mondial, s’est imposé nettement (6/4 6/1). Très appliqué, il a fait parler sa puissance et sa volonté permanente de jouer vers l’avant. Il n’était pourtant pas favori, son adversaire ayant remporté le 15 000 $ de Duffel pas plus tard que dimanche dernier et ayant une capacité étonnante de prendre la balle très tôt.