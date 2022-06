Bomal en mode Durbuy B, Montleban frappe fort

La dénomination change, mais le contenu reste le même. Cette 3D a la consonance famennoise et durbuysienne de l’ancienne 3E. Et les cadors du défunt championnat devraient conserver leur statut, à commencer par Bomal. Passé à deux doigts de la montée, le président Olivier Houard a transféré comme il gère son restaurant: régional et de qualité. Exit une partie des Liégeois pour retrouver cinq joueurs (Devahive, Biquet, Chambon, Bodson, Laval) qui étaient du dernier titre en terre bomaloise sous les couleurs de Durbuy B en 2016. Enfin, l’arrivée de l’ancien meilleur gardien de la série, Neuville, permettra peut-être aux Rouges de gagner en régularité, ce qui leur a fait défaut l’année dernière. La régularité, Bourdon et Heyd en ont aussi manqué. Pour y remédier, les deux formations ont gonflé leur effectif. Du côté de Sang et Or, on s’est concentré sur le point faible: l’attaque. Henricot et Talbot auront la lourde tâche de faire oublier Valentin Marion et ses 30 roses par saison, pas encore remplacé dans le cœur des Étoilés.