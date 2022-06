100 ans d’histoire virtonaise dans une expo

Et le résultat vaut le détour pour les aficionados vert et blanc. Ils étaient une centaine ce dimanche pour découvrir l’exposition en primeur. Celle-ci sera à nouveau accessible tous les week-ends du mois de juillet. " On reviendra une seconde fois quand ce sera un peu plus calme , soufflait d’ailleurs un fan gaumais, pour avoir le temps d’analyser toutes les photos et de reconnaître tous les visages. "

Ce dimanche, dans les allées de l’expo, de nombreux anciens joueurs avaient effectué le déplacement. Sans pouvoir tous les citer, on a notamment croisé Guy Blaise, Steve Gustin, Noumouke Sissoko, Arnaud André, Mario Machado, Thierry Joly ou encore Remy Mukengé.

Les 15 millions de Flavio Becca

Mais si l’exposition faisait la part belle à l’histoire du club du sud de la province, c’est évidemment son futur qui était au centre de beaucoup de discussions ce dimanche. Alors que Tom Van den Abbeele et OguchiOnyewu brillaient surtout par leur absence, c’est Patrice Waltzing qui était chargé de représenter le club. Mais dans sa prise de parole, l’administrateur n’a pas vraiment convaincu, ni rassuré sur l’avenir du club gaumais. Au contraire même. Entre les lignes, on pouvait comprendre que la vente du club, en route depuis plus d’une année désormais, était encore loin d’avoir abouti et qu’il fallait sans doute s’attendre à une longue période d’inconnue, comme la saison passée, avant de préciser que FlavioBecca avait déjà investi 15 millions d’euros " à perte " depuis qu’il avait repris en main la destinée du matricule 200.

Si en 100 ans, l’Excelsior Virton a vécu des hauts, mais aussi des bas, pour la suite et à court terme, les feux semblent donc toujours loin d’être repassés au vert.