Victoria Rausch s’offre un record sur 100 m haies pour ses 26 ans

Plus rien n’arrête Victoria Rausch. Trois semaines après s’être approprié le record du Luxembourg sur 100m haies (13.35), la sociétaire de l’ACDampicourt l’a de nouveau amélioré ce week-end à l’occasion des championnats du Grand-Duché, disputés à Schifflingen. Survolant l’épreuve, elle a coupé la ligne et s’est adjugé le titre dans un chrono de 13.24. Le jour de ses 26 ans. Pour situer sa performance, on notera que le même jour, aux championnats de Belgique, à Gentbrugge, Anne Zagré a remporté le titre en 13.22, devant Nafi Thiam (13.50).