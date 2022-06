Un deuxième podium national pour Herbiet

Lors de ces championnats nationaux, la Famennoise a fait une bonne partie de la course en tête avec Lisa Rooms, la grande favorite, avant de laisser filer celle-ci à 500m de la ligne. Il ne lui restait plus qu’à assurer sans trop de peine sa 2eplace puisque l’écart était déjà conséquent avec sa plus proche poursuivante qu’elle a finalement devancée de plus de 30 secondes. Herbiet a coupé la ligne en 16.15.36, à un peu moins de trois secondes de son record sur la distance, qu’elle avait battu il y a un mois à Karlsruhe. "J’avais le 2etemps des engagées, je prends la 2eplace. Sachant que la première était inaccessible, je suis contente , commente-t-elle. J’ai confirmé mon niveau."

Ce qu’elle tentera aussi de faire le week-end prochain sur 1500m, lors de la nuit de l’athlétisme à Heusden.

Frustrant pour Bodart

Content, Robin Bodart ne pouvait l’être, lui. Le Bertrigeois a pris la place que l’on considère généralement comme la plus frustrante, la quatrième. Et il rate la médaille d’un cheveu puisque, derrière l’inaccessible Ben Broeders (5,75m), il n’est devancé par Arnaud Art et Thomas Vander Plaetsen qu’au nombre d’essais pour franchir 5,30m. "Même si j’ai égalé mon record personnel, je suis moins frustré par ma place que par ma performance , confie Bodart. Mon concours était propre dans l’ensemble, mais pour franchir une hauteur supérieure, je n’arrive pas, pour l’heure, à sortir en compétition ce que je réussis à l’entraînement. Mais c’est fréquent en athlétisme et peut-être encore plus à la perche. Je reste confiant néanmoins. Dès lors que je me montre de plus en plus régulier à l’entraînement, je sais que ça finira par passer un jour."

Valère Hustin, qui pouvait lui aussi prétendre à une médaille, a dû se contenter de la 8eplace en finale du 1500 m (3.49.76), à six secondes d’un record personnel qu’il avait battu fin mai. Vendredi, le Gaumais du WACO avait pourtant réussi le 4etemps des séries où Corentin Louis avait, lui, pris la 15e place.