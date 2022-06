Deux médailles d'or nationales pour le pongiste virtonais Alessi Massart

Déjà champion de Belgique série B, le pongiste tertrois, virtonais d’adoption, est parvenu à ajouter deux médailles à sa jolie collection, dont une en or. Associé en double mixte à Cécile Ozer, déjà multiple championne de Belgique, il a dû batailler ferme dès sa première rencontre pour s’imposer en cinq sets face à la paire constituée d’Arthur Bilas et Nathalie Marchetti.

En demi-finale, le duo s’imposera plus facilement, en trois sets, contre Beau et Sara Devos avant de ne laisser que neuf petits points en finale à Louis Laffineur et Lauranne Hackemack.

Alessi décrochera en outre le bronze en double messieurs avec David Comeliau, du Logis Auderghem.

Le bronze pour Guillaume et Rech

L’autre bonne surprise du samedi matin aura été la très belle troisième place décrochée par Camille Guillaume et Coralie Rech. Les pongistes de Dinez, elles aussi championnes de Belgique série B, ont prouvé une nouvelle fois qu’elles font partie des meilleures paires du royaume. Elles n’ont courbé l’échine qu’en demi-finale face à la paire championne de Belgique, Marchetti-Degraef.

De leur côté, Aurore Lamberty et Rachelle Hazée ont mené deux sets à rien avant de s’incliner face aux finalistes, les Malonnoises Koszulap et Duvivier.

Les quarts étaient inaccessibles

En simples, aucune dame n’est parvenue à sortir de poule.

Chez les messieurs, ce fut le cas d’Alessi Massart et du Godî Julien Martin, qui a éliminé le futur Virtonais Pierre-Yves Lemaitre, et d’Arthur Bilas (futur Godî).

Malheureusement, les 1/8 de finale leur ont offert des adversaires très costauds, Robin Devos (A3) pour Massart et Florent Lambiet (A2) pour Martin.

Bilas parviendra quant à lui à prendre un set à Louis Laffineur (A16).

Darcis forfait

Pas de trace de Thibaut Darcis dans ces championnats. Le Durbuysien s’est en effet occasionné une entorse au ligament interne du genou gauche, qui l’a obligé à déclarer forfait en dernière minute. Son indisponibilité est estimée entre 4 et 6 semaines.