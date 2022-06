Trois Attertois qualifiés pour les Mondiaux Gran Fondo

Ils ont respectivement fini 30e, 33eet 52e en M35 (35-39ans); 127e, 134eet 244eau scratch (sur 3000), au terme des 155 km. " J’ai fini dans le groupe de François Reding, à 39,4 km/h de moyenne, et Dévadip quatre minutes plus loin , précise François Karremans. Deux semaines plus tôt, j’avais raté la qualification pour trois minutes au GranFondo des Vosges. Avec mes 78 kg, je n’y étais pas à mon avantage face aux poids plumes de 60, 65 kg ."

«Au foot, je n’étais pas un battant; à vélo, je m’arrache»

François Karremans, qui a évolué dans plusieurs clubs avec son pote Dévadip, n’est autre que l’ancien footballeur de Nothomb, Martelange, Bastogne et Freylange. " Autant au football, où j’étais milieu défensif, je n’étais pas un battant, autant à vélo, je m’arrache. Chaque bosse est un défi mental , clame celui qui est à la tête d’une entreprise de toiture. Je m’entraîne vraiment depuis trois ans. Je n’ai jamais roulé autant que cette année. Je suis parti sur une base de 1200 km en 2022. Quand je pars travailler, je mets le vélo dans le pick-up et je reviens sur celui-ci. Un collègue ramène le véhicule. Je rentabilise ainsi mon temps. J’ai aussi trois enfants de 10 mois à 11ans. Et une épouse que je remercie car ma passion est aussi très contraignante pour elle. Trento, c’est la cerise sur le gâteau. Avec Dévadip, on n’aura pas de pression. "

Quant à François Reding, qu’on ne présente plus, s’il est qualifié, il se tâte encore avec un calendrier de triathlon déjà hyper-chargé.