Récemment sacré vice-champion de Belgique masters, il sera au départ des championnats d’Europe de la même catégorie le 9juillet. Et en septembre, sur les 108km (et 6500m de D +) de la "Wildstrubel by UTMB", une manche des UTMB Series, en Suisse.

Un beau parcours et une belle reconversion pour cet ancien nageur qui a figuré dans le Top 10 belge sur 400 et 1500m en catégories d’âge. "Mais j’ai arrêté à mon entrée à l’université, confie-t-il. J’en avais marre de la natation, qui demande énormément d’entraînement pour des gains infimes. J’ai ensuite bien profité de la vie. De 88 kg, dans les bras et les épaules surtout, je suis passé à 115 vers mes 22, 23 ans. Puis j’ai débuté la course à pied, à la fin de mes études. J’ai fait un jogging à Verviers, puis un premier trail. J’ai eu un coup de foudre pour la discipline. La course m’a beaucoup aidé à perdre du poids. Je n’ai jamais fait de régime strict et je pèse désormais 75 kg."