Des équipes B ambitieuses

Messancy B et Toernich sur leur lancée et Ethe pour les contrarier? Messancy B a fini fort la saison passée, signant sept succès en huit matches, avant de tomber de justesse au tour final, devant Toernich. Les jeunes Messancéens, avec un an d’expérience supplémentaire et le concours de quelques routiniers descendus de l’équipeA, comme Joly ou Berkane, feront certainement partie des équipes à battre la saison prochaine. Au même titre que Toernich, qui n’a raté la montée en P2 qu’aux tirs au but. Les banlieusards arlonais perdent certes Muric dans le secteur défensif, mais récupèrent Léonard sur le plan offensif. Ces deux équipes devront sans doute composer avec Ethe qui relance une équipe B cette saison et misera sur le métier et la solidité de garçons qui ont connu l’échelon supérieur. Saint-MardB, qui a fait la course en tête au cours de la défunte saison, risque fort de rentrer dans le rang vu le passage de ses cadres dans le noyauA tandis que Watzing, qui a perdu son métronome Delhaise, ne pourra jouer les premiers rôles que si ses jeunes remettent le bleu de travail. C’est en tout cas le souhait de leur coach qui n’a guère apprécié leur implication lors du dernier exercice. On sera curieux, enfin, de voir enfin si AubangeB, avec quelques renforts méconnus, peut encore créer des surprises. Et de découvrir cet Autelbas new-look emmené par Thierry Claude et sa colonie d’anciens joueurs de Nothomb.

Division 3B

Bouillon devra se méfier d’Habay-la-Neuve B Après avoir échoué au tour final l’an passé, Bouillon entend bien prendre cette fois l’ascenseur vers la P2. Si Manderrier s’en va, les Bouillonnais, où Christophe Szwed reprend le coaching, ont bien transféré en ajoutant de la qualité dans chaque ligne, avec des joueurs qui ont déjà prouvé qu’ils avaient le niveau pour évoluer plus haut.

Les voisins de Sainte-Cécile pourraient également se montrer ambitieux. Avec un effectif étoffé pour éviter de connaître les mêmes soucis que lors de la saison écoulée, à l’échelon supérieur, avec le concours de Quentin Barré et Kevin Corré, deux valeurs sûres, et celui de quelques joueurs français qu’on attend de découvrir. Pour sa première à la tête d’une équipe, puisqu’il sera joueur-entraîneur, Quentin Barré devrait voir les siens jouer le haut.Tout comme Sébastien Salpetier qui débarque à Muno avec quelques Bullots dans ses bagages (mais toutefois un Grande qui ne devrait assurer que les dépannages). Reste à voir comment sera digéré le départ de David Loits, la machine à scorer des Frontaliers au cours de la dernière campagne (44buts).

Celui-ci rejoint Villers-devant-Orval et pourrait bien être le chaînon manquant d’une équipe qui a bouclé la défunte saison à la 6eplace.

Mais toutes ces formations destinées à jouer les premiers rôles – au même titre peut-être que Sainte-Marie si celle-ci affiche la solidité qui l’a menée en finale de la Coupe – risquent peut-être de mordre la poussière face aux nouveaux venus d’Habay-la-Neuve B. On sait les Habaysiens soucieux de rejoindre au plus vite la P2, cadre plus adéquat pour aguerrir leurs jeunes. À cet effet, ils pourront compter sur l’expérience de leur duo de joueurs-entraîneurs, Gary Raboteur et Jonathan Michaux, sur celle de Donovan Jacques aussi. Sur une école de jeunes qui se bonifie année après année et sur quelques éléments excédentaires dans un séduisant noyauA. Tous ces ingrédients mis ensemble sont en tout cas de nature à faire de ces Habaysiens un solide candidat aux lauriers.

Division 3C

Le noyau dur de Wellin migre à Tellin Le club de Wellin a été confronté à un exode massif lors de ce mercato estival. Il va sans dire que ce déracinement est ô combien profitable pour le club de Tellin, la formation dirigée par Cédric Georges enregistre effectivement pas moins de huit arrivées en provenance de Wellin, certains d’entre eux peuvent d’ailleurs se targuer d’avoir l’expérience de la P1. Quand on sait que les Tellinois ont quant à eux garder en substance l’essentiel de leur noyau de la saison dernière, c’est un euphémisme de déclarer que les Rouge et Noir batailleront assurément pour le titre cette saison. Cependant, d’autres formations vont également tirer leur épingle du jeu au regard de leur campagne de transferts respective, à l’instar de l’équipe de Bras qui s’est renforcée utilement pour jouer à nouveau les premiers rôles dans le championnat à venir. Après une campagne décevante, Carlsbourg a décidé de donner les clés de la boutique à un nouvel entraîneur, en la personne de François Dambly. Ce dernier n’a pas manqué d’attirer des joueurs d’expérience en vue de replacer les Carlsbourgeois dans le gratin de la série. De surcroît, la cellule de transferts de Petitvoir n’a pas non plus chômé en se constituant une équipe qui pourra sans conteste jouer le top 5.