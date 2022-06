Et ce comme toujours à l’occasion de la Vayamundo MTB Cup (où son partenaire a ses quartiers), pour l’avant-dernière manche des huit que compte la 3Nations Cup.

Trois courses seront au programme samedi, dont celles des élites 3&masters 3, puis des masters 1 et 2.

Le chouchou local, et par ailleurs organisateur avec son club, Rémi Cara, toujours convalescent après sa fracture de la clavicule sur le G-Skin à Libramont début du mois, n’en sera malheureusement pas. Le champion de Belgique élites3 a été opéré. "On m’a posé une plaque et une vis, cela va de mieux en mieux et il n’est pas exclu que je puisse participer au championnat national" , note Rémi Cara qui avait rendez-vous hier avec un spécialiste.

Mottet 2eà Sittard

En masters 1, à l’inverse de Samuel Cruysberghs, qui s’est lui aussi bien abîmé à Libramont, Ludovic Mottet, toujours un peu à la maison à Houffalize (il y avait décroché une médaille de bronze nationale en 2021), sera bien de la partie. Le Famennois a fini 2ede la 3Nations Cup de Sittard (Pays-Bas) le week-end dernier.

"Je suis devancé par un Hollandais qui est parti très fort. Je me suis rapproché en fin de course, mais trop tard, commente-t-il. J’espère faire un truc à Houffalize. Je ne tiens pas encore ma meilleure forme, mais je m’en approche. J’ai fait un test à l’effort la semaine passée et mes paramètres ont bien évolué. J’entre dans les choses sérieuses comme l’a dit Charles Dewolf, mon nouvel entraîneur."

On retrouvera aussi Geoffrey Rausch, 24esur 40 en élites-espoirs à Sittard et dans le même tour que le vainqueur, Soete Daan, 3eBelge, au terme de 7 boucles de 4,2 km. Julia Grégoire, qui a déclaré forfait à Sittard suite au décès de sa grand-mère, sera là cette fois et mettra tout en œuvre pour lui offrir un bouquet.