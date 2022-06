Louis Herman met fin à sa carrière internationale

Louis Herman, comment avez-vous vécu ce dernier match de votre carrière internationale?

Je voulais bien faire, probablement trop bien faire. Je n’ai pas fait un grand match et mon adversaire australien non plus. Pourtant, il y avait de la place pour passer le tour. Après un bon second set, j’ai entamé le troisième en confiance. J’ai mené trois fois 0-30 sur ses trois premiers jeux de services, mais j’ai chaque fois cafouillé en lui donnant un bête point ou l’autre. C’est dommage, j’aurais voulu quitter le circuit pro sur une autre note que ce match pourri.

Vous n’avez que vingt ans. Quelle est la raison pour laquelle vous avez décidé de dire «stop»?

Je n’ai plus la motivation. La vie d’un joueur professionnel peut sembler idyllique vu de l’extérieur, mais ce n’est pas le cas tous les jours. J’adore voyager et l’ambiance des tournois m’a toujours plu. Mais quand il n’y a pas de tournois et qu’il faut s’entraîner 6 à 7 heures par jour en se donnant à 120% sur toutes les balles, qu’il faut passer une heure chez le kiné pour soigner son corps parce qu’on doit aller au-delà de ses limites, corder ses raquettes pour le lendemain avant d’aller dormir tôt. Ce n’est pas tous les jours marrant. Ma longue interruption suite à ma blessure et mes efforts pour revenir à mon niveau ont fini par me faire perdre mon envie.

Vous allez entamer début septembre une nouvelle aventure dans le tennis comme entraîneur à Garisart. Comment envisagez-vous cette reconversion?

Je vais tout faire pour aider mes élèves à progresser. Je vais m’installer dans la région d’Arlon et je vais démarrer ce nouveau job avec enthousiasme. Je vais transmettre ma passion pour ce sport, car on doit aimer le tennis pour pouvoir y faire carrière.

Comment jugez-vous l’organisation de l’Arlon Open par comparaison avec ce que vous avez vécu dans des tournois ITF similaires?

C’est top avec des terrains qui sont retravaillés à la fin de chaque set. Il faut savoir que nous nous retrouvons parfois dans des petits villages paumés où le club n’a pas de club-house et où on doit jouer et s’entraîner sur des champs de patates. Pour les joueurs, c’est un plaisir de disputer des tournois dans des clubs comme Garisart.