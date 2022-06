Qui est Julien Hansoulle, le nouveau renfort de Mormont ?

Son arrivée à Mormont, Julien Hansoulle, passé notamment par Aywaille, Stockay ou encore Herstal, la doit à Mourad Amrous. " Un collègue de travail et un bon copain, confie l’attaquant mormontois. Il m’a parlé du club et m’a mis en contact avec le coach. Nous avons discuté et trouvé un accord. J’avais envie de rester en D3 et de reprendre du plaisir, sans trop de stress. À Mormont, je vais tomber dans un groupe familial où la convivialité est au rendez-vous. C’est vraiment ce que je cherchais."

Si Julien Hansoulle n’a jamais joué pour un club luxembourgeois, il a déjà affronté Mormont à de nombreuses reprises. " C’était toujours une équipe compliquée à affronter, mais j’ai toujours marqué sur le terrain de Mormont, sourit-il. Que ce soit avec Aywaille, Stockay ou Herstal. Vais-je dès lors marquer tous les quinze jours? En tout cas, ce terrain semble bien me réussir."

«Même si j’ai 35ans, je cours toujours autant»

S’il a marqué partout où il est passé, Julien Hansoulle n’est pas uniquement un renard des surfaces. "Je peux évoluer à différentes positions, précise celui qui réside sur les hauteurs de Liège. J’aime jouer devant, dans l’axe, mais avec quelqu’un à côté de moi. Je ne suis pas un pivot qui va dévier les balles de la tête, je préfère partir dans la profondeur. Mais je peux aussi prendre position sur un flanc. À gauche ou à droite, cela m’est égal, même si j’ai plus souvent évolué à gauche ces dernières saisons. Je sais un peu m’adapter à toutes les situations. Et même si j’ai 35ans, je cours toujours autant. "

Quand on lui demande quelles sont les ambitions de Mormont, l’homme reste prudent. "Nous n’en avons pas encore trop discuté, dit-il. Je ne sais pas vraiment ce que vise le club. Vivre une saison un peu plus calme que la précédente certainement. Nous voulons évidemment maintenir le club à ce niveau et ce serait bien de gagner une tranche. Une lutte ouverte derrière Rochefort? L’an dernier, on avait aussi dit que Rochefort allait survoler la série. Finalement, les Rochefortois sont toujours là. Mais ils ont encore passé un cap cet été dans les transferts. Attention aussi à Herstal, mon ancienne équipe."