P2: Florenville pour un aller-retour?

Une série qui semble plus ouverte

Ces dernières années, la P2A ressemblait à un championnat à deux vitesses avec quatre ou cinq équipes largement favorites, desquelles, un favori ressortait clairement, comme l’intraitable Messancy en 2021-2022. Cette année, la P2A semble plus équilibrée. Bleid, qui a raté la montée en P1 d’un cheveu, annonce l’arrivée d’Erwin Rocca et de plusieurs joueurs venus principalement de France. Mamadou Faye a rempilé pour un an. Il est certain que les Oranges de Kamel Bouzoubaa seront ambitieux avec un effectif plus pléthorique. Des deux équipes descendantes de P1, seule Aubange, qui garde son effectif en l’élargissant en profondeur, semble en mesure de jouer les premiers rôles. Saint-Mard entame un nouveau cycle en misant sur un noyau qui a perdu l’essentiel de sa substance sans enregistrer la moindre arrivée.

Des trois autres cadors de la saison dernière, Nothomb, malgré le départ de David Perrin, s’est solidement renforcé et devrait jouer le haut du panier.

On sera plus circonspect concernant Jamoigne et Habay-la-Vieille qui entame la saison avec de nouveaux T1 et des effectifs ayant perdu quelques cadres.

Par rapport aux saisons précédentes, les deux équipes montantes sont ambitieuses. L’énigmatique Tintifontaine, entraînée par Grégory Bodet, ne sera pas là pour faire de la figuration et Martelange a signé quelques beaux coups en transférant solidement.

On suivra également des clubs comme Tontelange qui a réussi un beau coup en attirant l’Arlonais Dorian Daoust, un goléador aux dents longues, Vance, qui a gardé ses principaux cadres et son buteur Dylan Herman, Saint-Léger, qui a gonflé son noyau et même Chatillon, sauvé sur le gong l’année dernière, qui dispose cette année d’un noyau suffisamment large que pour éviter les déboires de la saison dernière.

Les deux équipes B, Meix-devant-Virton et Arlon, seront soumises aux mêmes aléas que l’année dernière, à savoir former des jeunes tout en devant tenir compte des besoins de leur équipe A. On peut être plus inquiet pour Arlon B, qui a perdu une kyrielle de ses bons jeunes.

Division 2B

Florenville favori en 2B

Descendant de première provinciale, Florenville a transféré une équipe complète. Au menu des valeurs sûres comme Collette ou Blandin, des jeunes prometteurs, comme Boulanger, et des joueurs français qui arrivent en Belgique avec une belle carte de visite. Les Florentins seront les favoris d’une série où Bercheux et Libin, sur le podium l’an dernier, ont perdu quelques éléments importants. Si les Bercheutois enregistrent l’arrivée de Villalba, Didier Gourmet devra composer sans Mahoux, Jourdan ou Baudot, trois titulaires indiscutables. Pour les remplacer, Bercheux a misé sur des éléments talentueux de P3. Libin, lui, perd sa pièce maîtresse en la personne d’Esteban Thonon.

Cinquième, Neuvillers devra composer sans Grondin, mais la troupe de Jérémy Dominique s’est bien renforcée et peut encore espérer mieux cette saison.

Promu de P3, Ochamps semble bien armé pour être la surprise de la saison. Déjà costaude, la phalange ochamptoise perd Cravatte et Rémy, mais enregistre des arrivées de qualité. Reste à voir si les Canaris ne seront pas trop dépendants de Nolwen Albert devant.

Orgeo s’est aussi bien renforcé, tandis que Saint-Hubert, qui avait réalisé un deuxième tour XXL l’an dernier, pourrait bien être la surprise de la saison. Sainte-Ode, sauvé grâce à la montée de Meix, garde sensiblement le même effectif en ajoutant un Simon Discret qui fera du bien au secteur défensif.

Du côté de Wellin, c’est une nouvelle ère. Plus de vingt départs, quelques jeunes qui arrivent, le challenge s’annonce excitant pour un Frédéric Wolf qui vivra sa première expérience à la tête d’une équipe première.

Au niveau des promus, Corbion et Rossignol n’ont pas énormément modifié un effectif qui avait fait ses preuves en P3.

Division 2C

Erezée vise très haut

Houffaloise a survolé la saison dernière. Aucune équipe ne semble armée pour réaliser pareil parcours. À moins qu’Erezée qui a conservé tout son noyau tout en se renforçant avec quelques éléments locaux ne crée la surprise. Nassogne a perdu Peeters et Ergot, deux de ses fers de lance, mais récupère le Wellinois Fallay qui devrait être une des révélations de la série et Jérôme Philippe qui va rejouer. Harre-Manhay bouleverse encore une grosse partie de son équipe et se tourne vers la région liégeoise pour jouer la tête.

Melreux-Hotton, qui a été proche de la P1, évoluera avec un effectif remodelé de A à Z sous Kevin Yangara. Marloie B a perdu pas mal de jeunes qui alimentent les clubs voisins comme Aye, Waha-Marche ou encore Roy qui ont recruté du jeune et du local.

Les promus de Gouvy B, Petit-Han, Mageret et Houffaloise B ont été assez calmes durant ce mercato. Sera-ce suffisant pour se maintenir. Réponse dans une dizaine de mois.