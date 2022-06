Louis Van Herck, à quand remonte votre dernière apparition sur le circuit ITF et quelle est la raison pour laquelle vous avez arrêté ce type de tournoi?

Il me semble que mon dernier match sur le circuit international remonte à 2017 ou 2018, juste avant que je commence mes études supérieures. Je n’en avais plus fait depuis, faute de temps et évidemment d’entraînement. Je suis toujours aux études, je vais entamer la dernière année de mon master. Ce n’était donc toujours pas dans les plans de recommencer ce type de tournoi, mais comme celui de cette semaine est tout près de chez moi, c’est l’occasion de jouer devant des gens que je connais et devant mes amis proches qui n’ont quasi jamais l’occasion de me voir jouer. Les organisateurs du tournoi m’ont proposé une wild card pour que j’y participe et je les en remercie. C’est chouette d’avoir un tournoi de ce niveau-là dans la région.

Comment jugez-vous vos deux prestations sur la terre battue de l’Arlon Open?

Je suis agréablement surpris, je ne m’attendais à rien car je sors d’une période d’un mois d’examens, mais je pense avoir fait un bon match au premier tour, avec une belle victoire à la clé. Je jouais contre la première tête de série au tour suivant et je suis très bien rentré dans mon match en menant rapidement 3-0 puis 4-3 avec une balle de 5-3. J'ai ensuite perdu le fil et mon adversaire s’est mis à jouer vraiment très bien. Il m’a manqué un peu de consistance et une meilleure attitude pour pouvoir gagner ce match. Mais dans l’ensemble, je suis satisfait de ce que j’ai montré et j’espère monter en puissance cet été.

Quelle est la suite de votre programme pour cette saison et quelles sont vos ambitions?

Je vais participer principalement aux gros tournois nationaux, entre 3 et 5 étoiles. En termes d’objectifs, je dirais simplement que je vais essayer de faire mieux que l’année précédente et de me faire une place dans le top 30 belge. Un autre objectif pour moi est d’éviter de me blesser et de pouvoir faire une saison été complète sans grosse blessure, qui sont récurrentes chez moi.

Vous êtes considéré comme un joueur spectaculaire, qui aime les coups brillants. Comment expliquez-vous ce goût pour ce type de jeu inhabituel?

J’aime le jeu, j’aime prendre du plaisir et en donner quand je joue. Le tennis est un sport considéré comme très sérieux, voire scolaire. Je trouve que parfois cela manque un peu de folie. J’aime me dire que les gens prennent du plaisir à venir me voir jouer, même si mon père sera toujours là pour me rappeler qu’un beau point ne vaudra jamais qu’un point.