Pour le Gaumais, il s’agira là d’une ultime répétition idéale avant son départ, deux jours plus tard, pour Eugene (Oregon) où se dérouleront les championnats du monde du 15 au 24juillet. Idéale parce qu’elle lui permettra de se faire les dents face à une concurrence plus relevée que lors de ses récentes sorties.

"Forcément, face à l’élite mondiale, je n’hériterai pas pour l’occasion des meilleurs couloirs, mais j’espère courir à l’extérieur plutôt qu’au couloir 1", confie le sociétaire de l’AC Dampicourt qui, dans la capitale suédoise, enfilera pour la première fois cette année les chaussures à plaque carbone qu’il compte utiliser au Mondial.

" Je m’en étais servi sur 400m l’an passé, mais pas cet hiver, termine-t-il. En indoor, elles ne me conviennent pas trop. Et je ne les ai mises ces derniers temps à cause de ma blessure. La foulée étant plus agressive avec ces chaussures, c’était courir un risque de les utiliser alors."