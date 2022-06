Delarge taille patron à l’Ironman 70.3 de Remich

" Je ne me mets pas à la rue quand il fait aussi chaud , déclare Jean-Yves Delarge. J’ai géré de A à Z. À vélo, j’en ai gardé sous la pédale, en étant attentif à mes watts. Je n’étais donc pas trop cuit en débutant la course à pied. "

S’il avait déjà disputé quelques half, il ne s’agissait que de son 2esur le label Ironman.

" C’était à Remich aussi, en 2016. La course avait été transformée en duathlon ", se souvient-il.

Son succès lui a de facto offert un slot pour les Championnats du monde 70.3 de St George en octobre.

" Mais je ne l’ai pas pris: cela représente un budget trop conséquent, l’Utah, c’est trop loin, et il fera trop chaud , justifie Jean-Yves Delarge. Puis je ferai déjà un mois et demi avant sur l’Ironman complet d’Emily-Romagna ."

«Kona ne se refuse pas»

À la question de savoir s’il ira par contre à Kona sur les Mondiaux full, où il a déjà été en 2013, s’il décroche son slot en Italie, il répond: " Kona ne se refuse pas, mais à Emily-Romagna, la concurrence sera plus rude, je pense, et on sera 600 ."

Un bonheur ne venant jamais seul, son fiston Mathieu, qui se partage entre Hargimont chez son papa et Bruxelles chez sa maman, a fini 2ed’un 10 km organisé par son club à Ganshoren, après avoir déjà brillé fin mai en même temps que son paternel aux 20 Km de Bruxelles.