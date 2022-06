Un premier canitrail au Festival Trail Semois le 2juillet

Toujours devant Le règlement de la Fédération belge sera en vigueur. Les binômes devront être reliés par une laisse élastique et un baudrier. On pourra acheter ce matériel sur place et le chien devra toujours être devant le maître. "Souvent, la cohabitation se passe bien entre coureurs avec ou sans chien , ajoute Christel Rochet. Mais des gens n’aiment pas les chiens ou en ont peur, certains ne savent pas conduire leur chien…"

71 duos Dimanche, parmi les quelque 700 participants déjà inscrits au trail, on dénombrait 71duos.

Rallonge de 11 km Pour ce FTS, la plus grande distance passe de 55 à 66 km. Et il y aura une barrière horaire; pour être classé, il faudra arriver au dernier ravitaillement, au 55ekm, en moins de 9h30. Les 3 autres distances (8,5, 17 et 32 km) ne changent pas. Trois marches sont aussi à a carte: 9, 17 et 34 km.

Challenge Le FTS fait partie du Challenge Trail Forêt de la Semois et de la Houille, dont il est la 5emanche. La distance challenge est le 32 km.

Bonne cause Les bénéfices seront reversés à deux associations: la Ligue Belge de la Sclérose en Plaques et l’Accueil Familial Luxembourg.

Repas, concerts Comme avant le Covid, le FTS se prolongera comme jadis sous chapiteau, avec un repas, et sa célèbre java, concerts et DJ.

Inscriptions: https://festival-trail-semois.be