Déjà, le T2, Hervé Rinaldoni, m’a entraîné quand j’étais jeune, à Arlon. Et c’est avec lui que j’ai le plus appris durant ces classes d’âge. C’est le facteur qui a été le plus déterminant, c’est lui qui m’a poussé à venir. Et j’ai 25 ans. J’ai envie d’un nouveau challenge, envie de voir si j’ai le niveau pour jouer au Grand-Duché, dans un premier temps en Promotion d’honneur. Et pourquoi pas ensuite monter en BGL Ligue avec Bettembourg?

C’est un choix très tardif!

Oui. Parce que cela n’a pas été un choix facile, étant donné mon attachement au club d’Arlon et ma relation d’amitié avec le président Philippe Méloni. Je voudrais le remercier pour tout ce qu’il m’a apporté depuis mon retour au club, il y a deux ans. Ce n’était pas évident de partir. En allant à Bettembourg, je sors tout de même de ma zone de confort. Ce sera un saut dans l’inconnu. Mais le club est très bien structuré, organisé, familial. C’est à quinze minutes de chez moi. Et les infrastructures (deux synthétiques) sont d’un autre niveau.

Pour Arlon, c’est une mauvaise surprise…

Je n’ai jamais dit que je partais, c’est vrai. Mais je n’ai jamais dit non plus haut et fort que je restais à Arlon. Je n’ai jamais donné ma parole. Le président est déçu, c’est normal. Mais il comprend aussi mes ambitions sportives.

Candidat au titre en septembre dernier, Arlon a raté sa saison. Cela a joué dans votre décision?

Cela a trotté dans ma tête, oui. Je suis quelqu’un de compétitif. J’ai été déçu et frustré qu’on termine à la 4e place. J’aime bien atteindre mes objectifs. J’ai terminé meilleur buteur (NDLR: avec 25 buts), mais j’ai un goût amer quand même. Cette 4e place, je n’en suis pas fier.

Si on avait été champion avec Arlon, ça aurait sans doute pesé dans la balance, pour que je reste. En tout cas, je leur souhaite le meilleur. La saison prochaine, avec les joueurs qui ont pris de l’expérience, ils pourront mieux gérer le championnat, notamment les moments faibles. L’équipe pourrait faire mieux que cette 4e place, malgré mon départ. Des gars comme Victor (Hausman) et Arnaud (Lakaye) peuvent encore faire mieux et exploser la baraque.

Déçu de ne pas avoir reçu le Soulier d’or, malgré votre titre de meilleur buteur de la série?

Non. Je suis déjà content avec ma 3e place. Bien sûr que j’aurais bien voulu le gagner. Mais quand je vois la saison de Libramont, le doublé, je ne peux que féliciter Thomas Lefort, qui a été déterminant dans les matches importants. Dans ma tête, j’espère le gagner un jour. Mais ce ne sera pas l’année prochaine.