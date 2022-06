Pas du tout! Je savais que j’abordais ce Giro en bonne condition. Je sortais d’une 18e place à la Course de la Paix. Je partais avec un top 20, voire un top 15 comme objectif.

La troisième des sept étapes était présentée comme déterminante. Hayter, Grégoire, Martinez et Van Eetvelt répondent à l’attente. Mais vous êtes juste derrière, 6e. C’est le déclic?

Disons que cette journée me met vraiment en confiance. C’était effectivement une étape de folie avec un Leo Hayter au-dessus du lot, puisqu’il laisse tout le monde à plus de cinq minutes. Au bout de 6h d’efforts, à du 31 de moyenne pour un dénivelé de plus de 5000 m, je me glisse dans le top 10. C’était génial…

Vous ferez mieux encore avec cette 3e place sur l’un des versants du Mortirolo. C’est là que vous vous hissez pour de bon en 4e position. Quand vous revoyez le scénario de ce Giro, y avait-il moyen de grimper sur le podium?

Difficile à dire. Dans cette fameuse étape de la Fauniera, j’ai d’abord veillé à protéger Lennert (NDLR: Van Eetvelt) parti en solitaire vers la victoire et la 2e place du général. Quand le Français Martinez part en contre, il reste encore 10 km. J’ai hésité à le suivre, craignant d’exploser dans le final. Ce Martinez sortait du Mercan Tour avec les pros… (NDLR: 8e). Mais au bout du compte, en terminant en force, je gagne un rang au général. Quatrième, c’est tout de même exceptionnel, car ce Baby Giro est, avec le Tour de l’Avenir, l’épreuve la plus dure du calendrier des U23.

Après une telle prestation, vous devez susciter des convoitises? Là, vous devez vraiment penser à devenir un coureur cycliste professionnel?

C’est, effectivement, mon objectif. Il est vrai aussi que plusieurs formations se montrent intéressées, mais je n’ai que 19 ans. De plus, même si je n’ai pas encore évoqué mon avenir avec la direction de Lotto-Soudal, je ne vois pas pourquoi je changerais de formation. Je m’y sens bien; je dispose d’un excellent matériel. Oui je suis sur la bonne voie; je sais aussi que si je continue, mes qualités de grimpeur m’ouvriront inévitablement des portes, mais quand je vois ce que réalise un Lennert Van Eetvelt, je me dis que ce serait sans doute plus judicieux de poursuivre une année supplémentaire en espoirs.

En attendant, quels sont vos prochains objectifs?

Le Giro du Val d’Aoste du 13 au 17 juillet. Je le considère d’ailleurs comme le rendez-vous le plus important de ma saison. J’espère ensuite participer au Tour de l’Avenir (du 18 au 28 août) avec la sélection nationale. Je viens d’être appelé pour préparer l’exercice du contre-la-montre par équipes. J’adore les côtes ardennaises; il m’arrive encore souvent de gagner Couvin en voiture et de là, je m’en vais rouler vers Bouillon et la France. Il est possible que je m’aligne à Herbeumont le 6 juillet.