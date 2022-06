Alexandre Schiltz a vécu un rêve

Lundi après-midi, le premier à monter sur le terrain, fut Alexandre Schiltz, le joueur du RTC Arlon. Après trois ans passés aux États-Unis, au Young Harris College en Georgie, le Messancéen de Sélange termine son masters universitaire à l’UNamur.

Alexandre, comment avez-vous vécu cette première expérience sur le circuit professionnel?

J’en avais souvent rêvé, mais j’étais persuadé que cela ne m’arriverait jamais. Quand j’ai appris que les organisateurs m’offraient une des trois wild-cards (invitations), j’ai dû me pincer pour y croire. Le tirage au sort ne m’a pas gâté avec l’Allemand Marlon Vankan que je connais et qui est un adversaire très solide et sérieux. Je savais que je n’avais aucune chance, mais j’ai voulu profiter à fond de chaque instant.

Comment s’est déroulé le match?

J’ai débuté en étant crispé. J’ai loupé mon premier jeu. Joué devant des spectateurs, mes copains, ma famille… ce n’est pas rien. Je n’avais pas envie de prendre une branlée et de décevoir. Je me suis dit que je devais me libérer pour faire une belle prestation et remercier ceux qui m’avaient fait confiance en m’offrant cette invitation. J’ai essayé de tenir les échanges et de ne pas me précipiter. Finalement, je trouve que je me suis bien défendu et que j’ai parfois fait douter mon adversaire. Mais il n’y a pas eu de miracle, il était plus fort.

Suivre des études supérieures tout en jouant au tennis est un pari compliqué. Quelles sont vos ambitions?

Je participe au tournoi de la Citadelle de Namur cette semaine et j’envisage d’enchaîner les tournois après mes vacances. Mon objectif est de monter B-15.2, voire B-15.4, au classement du mois d’octobre. Cela me permettrait d’éviter de devoir passer par les tableaux de qualification dans les tournois du Belgian Circuit. Ce serait plus facile pour planifier mon emploi du temps lors de ma dernière année d’études. C’est n’est évidemment pas facile de combiner tennis et études, mais avec de l’organisation, on peut y arriver. Comme je garde la même passion pour le tennis que quand je jouais en mini-tennis avec Louis Herman, je compte bien continuer à m’entraîner et à pratiquer mon sport favori en compétition.