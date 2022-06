Lisa Lichtfus se prépare pour son premier Euro

Numéro 3 dans la hiérarchie des gardiennes des Flames depuis la retraite internationale de Justien Odeurs, Lisa Lichtfus va découvrir ce qu’est une préparation pour un grand tournoi. "Mais je ne suis pas là juste pour faire nombre , clame-t-elle. Aller en Angleterre et disputer l’Euro, c’est l’objectif que je me suis fixé en début de saison. Même si je suis arrivée juste avant le premier amical, j’ai hâte de voir comment va se dérouler ce stage préparatoire."

Comme à chaque fois qu’elle revient en Belgique et retrouve l’équipe nationale, Lisa Lichtfus se la jouera pro jusqu’au bout même si elle sait que ses chances d’être alignée sont très minces. Voire quasi nulles. "Mon rôle, c’est de pousser la n°2 pour qu’elle soit meilleure comme la n°2 pousse la titulaire. C’est un peu comme ça pour les gardiennes. Personnellement, je gravis échelon après échelon et je crois que l’écart se réduit avec mes concurrentes, mais je ne suis pas encore assez proche d’elles (NDLR: la n°2 belge est la meilleure gardienne du championnat italien). J’ai encore pas mal de petites choses à améliorer."

Titulaire en D1 française

À 22 ans, l’ancienne joueuse du Standard met en tout cas tous les atouts de son côté pour progresser et perturber l’ordre établi, même si elle est consciente que bouger les deux gardiennes devant elle sera difficile. Rejoindre Dijon et la D1 française et y être titulaire les dernières semaines fait en tout cas partie de la marche à suivre. " Je suis plutôt satisfaite de ma saison à Dijon, confie-t-elle. J’ai eu besoin, comme je m’y attendais, à quelques mois d’adaptation. Arriver comme n°2 était du coup une bonne chose. La blessure de la titulaire Solène Durand (NDLR: internationale française) m’a offert l’opportunité d’être titulaire en fin de saison. Avoir mon temps de jeu, c’était dans mes objectifs."

Passer du Standard, où elle était pourtant titulaire, à la D1 française lui a en tout cas permis de franchir un palier. "J’ai dû m’adapter. Pas physiquement, mais c’est un autre championnat. Au niveau des termes techniques notamment, c’est différent de ce que j’avais eu en Belgique , souligne celle qui continuera l’aventure dans la capitale de la Bourgogne. Je joue différemment. Maintenant, je peux vraiment dire que je suis une gardienne. Au Standard, avec tout ce qu’ils m’ont appris, j’étais surtout une joueuse. J’ai donc un bon jeu au pied. Mais à Dijon, on m’a appris beaucoup de choses, mon style a évolué. J’ai progressé dans la capacité à lire le jeu, à réagir, à être placée au bon endroit. Je comprends davantage le foot grâce à tout ça. Je suis vraiment heureuse d’avoir sauté le pas vers la France."

PSG, le meilleur moment

Cette première saison hors de nos frontières lui a tout de même valu de super moments, même si elle n’a pas été la n°1 dans les cages dijonnaises. En Coupe, avec son équipe, elles ont failli réaliser la surprise de la saison contre le PSG. " C’était clairement mon meilleur souvenir de la saison , s’emballe-t-elle. On avait réussi le nul et on a été éliminées aux tirs au but. Malheureusement, je n’ai pas pu en sortir un. On avait réussi un gros match."

Cette rencontre et toute la saison lui ont surtout permis de voir le chemin qu’il reste à parcourir pour atteindre le niveau d’une équipe du top en Europe . "Déjà entre le Standard et Dijon, il y avait une grande différence, mais face au PSG, c’était encore autre chose. La technique, la qualité des enchaînements, la vitesse d’exécution… C’est très propre, du très haut niveau."

Après l’Euro, elle retrouvera Dijon. Comme titulaire? "Solène est sur le départ, mais le club va certainement engager une gardienne. Moi comme n°1? À voir. Le débriefing que j’ai eu avec le club était plutôt positif."