Mais le foot (moderne) est ainsi fait qu’on peut rapidement y passer du Capitole à la Roche tarpéïenne. D’un candidat à la montée parmi l’élite, l’Excelsior Virton s’est ainsi transformé en relégable –repêché seulement par la grâce d’une descente administrative de Mouscron– tout autant qu’en nouveau poil à gratter du football belge par le biais de démarches judiciaires répétées. Et son instabilité se mesure à l’enchaînement des incertitudes qui viennent entourer son avenir autant sportif qu’extrasportif (même si sur ce plan, du changement semble s’amorcer).

Quant aux deux autres, longtemps et confortablement installés en D2ACFF, ils viennent de rejoindre l’échelon inférieur sans encore avoir la garantie d’y aligner une équipe suffisamment compétitive voire, dans le cas des Durbuysiens, de pouvoir s’y produire, faute de terrain d’accueil.

Grandeur et décadence, résumera-t-on. En espérant que les (hypothétiques) bienfaits d’une reprise permettront de relancer la mécanique.

En attendant, l’intérêt suscité par ces trois clubs a subi une baisse aussi palpable que déplorable, même dans le chef d’un Excelsior désormais centenaire, qui n’est sans doute jamais apparu aussi distant de ses fans.

Remplacer l’infortuné François

Heureusement, il reste la D3, d’autant plus captivante cette saison qu’elle sera presque majoritairement luxembourgeoise. Avec Durbuy (ou Longlier) donc, et ce Givry dont on ne sait quelle coloration il prendra, avec les ambitieux Marloie et Habay-la-Neuve, le chevronné Mormont et les promus Meix et Libramont, ce sont sept clubs de notre province (sur un total de seize) qui figureront dans une série dans le principal favori, Rochefort, s’appuiera aussi sur un solide contingent de joueurs luxembourgeois (de Bouche à Thomas en passant par Cornet, Lambert, Remy et Étienne).

Marloie et Habay ambitieux, écrivions-nous. On le serait à moins. Les Famennois ont certes perdu leur finisseur, Patrick Pratz, auteur de 21buts au cours du défunt championnat, mais disposeront peut-être d’un arsenal plus complet et varié d’armes offensives, avec les arrivées des Mormontois Justin Hebette et Mattéo Jacquemart. Et surtout, ils vont pouvoir solidifier un compartiment défensif trop instable la saison passée (64buts encaissés; seuls Aywaille et Gouvy ont fait pire), les expérimentés Jaa et Devresse constituant de solides garanties à cet égard. Malheureusement, Pierre-Antoine François, autre renfort marquant dans ce secteur, va devoir passer sur le billard (ligaments croisés) et rater ainsi une bonne partie de la saison. Le staff famennois, qui avait déjà connu pareille mésaventure l’an passé avec Gaziaux (finalement remplacé par Martinet) s’est d’ores et déjà mis en quête d’un nouvel élément pour pallier l’absence du frangin de Guillaume François.

Les Habaysiens, eux, 9ela saison passée, auraient voulu faire un peu mieux et le souhaitent encore bien davantage cette fois. Ils comptent pour cela sur l’expérience acquise au fil des derniers mois par leurs plus jeunes éléments mais aussi sur les arrivées de quelques renforts bien ciblés, et jeunes aussi pour la plupart, venus notamment de Givry.

Faire oublier Prévot

Pas de véritable révolution de palais à Mormont, comme souvent dans un noyau dont la stabilité est notamment garantie par la longévité presque rouxienne ou fergusonienne de Philippe Médery. Mais tout de même un changement majeur puisque Nicolas Prévot, de retour à La Roche, a tiré sa révérence et l’une des clés essentielles du prochain exercice tient sans doute à la manière la plus efficace de pourvoir à son remplacement.

À cet effet, et pour compenser également les départs de Lejeune, Hebette ou Jacquemart, pas de nom ronflant, mais un mercato à nouveau orienté vers la province de Liège et la nôtre.

Quant aux deux promus, tout de mauve vêtus, ils débarquent dans l’inconnu. Ou y reviennent plutôt, puisqu’ils ont déjà évolué à l’échelon national. Avec, des deux côtés, un budget modeste et un même constat: des acquisitions en forme de paris si l’on excepte Nkokolo, de retour à Libramont pour apporter sa force de travail à un secteur désormais orphelin de Villalba et Warlomont. Les Ardennais miseront sur le talent de leur soulier d’or Thomas Lefort, l’homogénéité d’un groupe déjà bien en place et le talent pur d’un Vandaele, la petite perle d’Assenois à qui beaucoup prédisent un bel avenir.

Les Méchois, eux, comptent sur des jeunes qui ont emmagasiné pas mal d’expérience au gré d’une lutte intense pour le titre d’abord, pour un billet gagnant dans le tour final ensuite. Et sur des garçons censés s’intégrer efficacement dans le collectif mis en place. Ils espèrent aussi dénicher un artificier capable de secouer les filets avec régularité. Et rêvent d’un retour aux affaires de Nicolas Day.

