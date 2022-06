«La vente du club ne fait plus guère de doute»

Sur sa position Quand un club change de mains, généralement, c’est tout l’encadrement ou une bonne partie qui change aussi. "Je dois attendre encore un peu pour ce qui me concerne, mais j’ai eu un bon entretien avec un candidat-repreneur et il y a des chances que je reste en place. Oguchi Onyewu? Je ne sais pas vous répondre; il faudra voir avec lui et les repreneurs."

Coquelet s’est positionné "Je ne dis pas que c’est le repreneur qui va en imposer un, mais il aura évidemment son mot à dire. En attendant, c’est Manu Coquelet qui dirigera les entraînements, avec le soutien du préparateur physique Arnaud Scalco." Au sujet de Manu Coquelet, on notera qu’il s’est positionné pour devenir entraîneur principal. Reste à voir ce qu’en pensera la future direction.

Tests européens "Je ne vous révèle pas les noms de la dizaine de joueurs qui seront en test, mais ils sont belges, français, espagnols ou encore italiens. Ils viennent tous d’Europe."

Convaincre Remy et Kagé Sadin et Bidi s’ajoutent à la liste des joueurs encore sous contrat, publiée hier. Ils prendront donc part aux séances de reprise. Parmi ceux dont le contrat courait jusqu’à ce mois de juin, Virton essaie de convaincre William Remy et Hervé Kagé pour qu’ils restent. Les jeunes M.Guillaume, M.Konate, K.Ilunga et A.Vitris s’ajoutent au groupe et recevront leur chance cette saison. Droehnle, rétabli après son opération des croisés, reprendra aussi avec le groupe tout en évitant les contacts dans un premier temps.