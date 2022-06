Oui, forcément, c’est frustrant. Mais à 5-5, en quart de finale, ma jambe s’est bloquée. Au tour précédent, j’avais déjà demandé cinq minutes de pause parce que j’avais déjà ressenti une douleur, mais on ne peut le faire qu’une fois sur un tournoi. J’aurais voulu continuer, mais le staff a jugé que c’était trop dangereux. Je risquais d’aggraver les choses à un mois des championnats du monde.

Vous savez à quoi sont dues ces douleurs?

Un manque de sel, probablement. Je transpire peu habituellement, mais là, il faisait vraiment très chaud. J’ai bu en suffisance, mais j’aurais dû ajouter du sel dans l’eau.

Vous sentiez que vous pouviez aller plus loin?

Oui. Avant que le match s’arrête, j’étais convaincu de pouvoir passer. Et au tour suivant, j’aurais affronté le Hollandais Tulen que j’ai déjà battu (NDLR: en finale, l’or est revenu à Yannick Borel, ancien champion olympique français, que Loyola avait sorti récemment en Coupe du monde, à Paris). Je suis passé tout près du podium et peut-être même mieux encore.

«Les Français me réussissent bien»

Revenons sur votre succès face au champion olympique et n°1 mondial en 32e. Quand vous avez appris que vous alliez l’affronter, quelle a été votre réaction?

Je n’ai pas eu peur. Je n’avais rien à perdre et j’ai simplement pensé que s’il voulait passer, il allait devoir être très fort. En outre, j’étais confiant car les escrimeurs français me réussissent bien en général, leur style me convient. Sur les trois dernières années, un seul d’entre eux a pris ma mesure.

Vous aviez un plan tactique pour le battre?

Oui, mais finalement, j’en ai changé en cours de match, j’ai su trouver la bonne parade.

Vous avez eu le sentiment, durant ce tournoi, d’évoluer à un niveau que vous n’aviez pas encore atteint?

J’étais en tout cas au top. Je le répète, je suis convaincu que je pouvais empocher une médaille voire gagner. Le travail paie. Mon intégration à l’armée il y a trois ans, en tant que sportif d’élite, me permet de m’entraîner dans les meilleures conditions et de progresser.

Vous évoquiez les championnats du monde, qui auront lieu du 15 au 20juillet au Caire. Après ce bel Euro, vous vous y rendrez, on l’imagine, avec des ambitions élevées?

De toute façon, je m’aligne toujours pour gagner. Mais on verra. Il s’agira de mon premier Mondial (NDLR: à Antalya, il disputait son 2eEuro) et c’est un paramètre à prendre en compte aussi.

Et avant cela?

Essentiellement, la préparation de ce grand rendez-vous. Je disputerai le championnat d’Espagne par équipes avec LaCorogne (NDLR: membre par ailleurs du CE Gaumais, il dispose d’une double affiliation), mais cette compétition servira surtout de préparation.