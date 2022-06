Guillaume ne voulait pas rater sa chance

Même s’il était rapidement devenu un titulaire indiscutable au sein de la phalange vert et blanc, le choix de Valentin Guillaume se justifie pleinement. La perspective de se produire parmi l’élite, dans un club qui accorde généralement sa confiance aux jeunes, ne pouvait le laisser insensible et le citoyen de Thonne-la-Long (F) n’avait pas caché que l’incertitude régnant à Virton l’incitait à se tourner vers d’autres horizons. "Le projet sportif est intéressant, commente Valentin Guillaume qui, dès après la signature de son contrat, est allé rejoindre sa nouvelle équipe en stage à Metz hier après-midi. On manquait trop d’informations à Virton et j’ai rapidement choisi de m’en aller. Le temps m’a donné raison quand on voit qu’à quelques jours de la reprise des entraînements, rien ou presque n’a bougé."

Virtonnais depuis toujours, si l’on excepte un passage de trois ans en équipes d’âge du Standard, Valentin Guillaume, auteur d’un but et trois assists en 24apparitions la saison passée, ne s’en va pas sans un pincement au cœur. "C’est mon club, insiste-t-il. C’est triste que ça se finisse comme ça. Virton aurait pu devenir un club stable en Pro League et j’aurais pu y rester encore de longues années. Mais dans ces conditions, c’était impossible. Je n’oublie toutefois pas qu’on m’y a donné ma chance et que les difficultés vécues la saison passée m’ont sans doute permis de me révéler plus rapidement."

Le coup de fil du coach

Le Beerschot et d’autres étaient également sur les rangs. "Mais Seraing étant le seul club de l’élite intéressé, c’est logiquement vers celui-ci que je me suis tourné. Autant saisir ma chance quand elle se présente , dit-il. D’autant que le coach (NDLR: José Jeunechamps), une fois nommé, m’a passé un coup de fil pour me manifester sa confiance. Il me connaît pour m’avoir croisé avec Mouscron la saison dernière et j’ai senti qu’il désirait vraiment qu’on travaille ensemble. Mon objectif? Il sera le même qu’à Virton l’an passé. Gratter du temps de jeu, essayer de saisir ma chance dès qu’on m’en donnera l’occasion. Et m’adapter aussi à ma nouvelle vie puisque je vais voler de mes propres ailes. Quand j’étais au Standard, j’étais à l’internat; ce n’est pas pareil."

Le néo-Serésien pourrait déjà se produire avec son équipe à Wiltz samedi, puis à Differdange la semaine suivante.