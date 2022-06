Arlon: les plus jeunes équilibrent la balance

Anne, quel bilan tirez-vous de ces deux ans de présidence?

Cela n’a pas changé grand-chose. Nous sommes cinq au conseil d’administration et chacun a ses prérogatives propres. De mon côté, j’ai continué à faire ce que je faisais avant, l’école de tennis, les interclubs et les tournois. Mathieu Da Silva gère l’entretien et les bâtiments, Alice-Anne Jacquemin s’occupe de l’administration et de la comptabilité. Et nous pouvons compter sur Raphaël Delvaux pour le bar et sur un petit dernier, Grégory Giot. Ça tourne bien, je ne me souviens pas avoir connu un comité qui pose aussi peu de problèmes.

Les interclubs se terminent. Au contraire des années précédentes, votre club n’y a pas brillé. Heureusement, les choses se rééquilibrent avec les catégories U11, U9 et U7 où votre réputation de club formateur reste d’actualité. Comment expliquez-vous cela?

Il est vrai que nous avons peu d’équipes qui ont été qualifiées dans les interséries. Les choses sont plus compliquées qu’avant; les mentalités rendent les gens moins disponibles. Nous avons probablement inscrit nos équipes dans des divisions un peu trop hautes. Mais avec les résultats des plus jeunes, nous ne pouvons pas être déçus.

Vous êtes aussi joueuse avec l’équipe de nationale dames + 35 ans. Cela reste un plaisir?

Oui, je continue à en prendre beaucoup sur le terrain. Pour la première fois depuis longtemps, nous avons trop de joueuses dans cette équipe. Nous devons faire une tournante pour contenter tout le monde. Dimanche, à Bruges, nous avons gagné 5-1. Nous avons quitté Arlon sous la canicule et 33° et en Flandre, il y avait 20° de moins et la pluie. Mais cela reste des moments privilégiés.

Où en sont vos projets d’investissements?

Le projet de construction de padel est toujours en gestation. Nous ne pouvons pas les implanter trop près des maisons des riverains pour le bruit. Nous envisageons d’autres solutions.