Victoire historique de Juliette Thomas sur la petite Forge

Et pourtant, la première surprise de cette victoire, c’était… Juliette Thomas elle-même. Et pour cause.

" Je reviens d’une pause de six semaines, due à une fracture de fatigue , explique la runneuse du Distance Running Project. Cela ne fait que deux semaines que j’ai recommencé à m’entraîner sans faire du spécifique et plutôt de l’endurance et donc, je débarquais ici sans ambition particulière. Je suis partie dans le rythme des premiers, assez rapidement, puis il y a eu cette première montée, suivie d’un parcours pas évident, très technique et cette chaleur. Je suis restée longtemps dans ce groupe qui perdait des éléments au fur et à mesure des kilomètres. Et à un kilomètre de l’arrivée, j’ai pris quelques mètres d’avance pour finalement m’imposer avec trois ou quatre secondes d’avance. "