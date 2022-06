Retour aux sources pour les Bastin

Des années durant, sur les traces de leur papa José, Manu et Raphaël Bastin ont fait vibrer les fans de vélo de la vallée de l’Ourthe. Le premier brillait en cyclo-cross ; son cadet figurait au même titre que Maxime Monfort parmi les meilleurs espoirs du pays. Raphaël, 43 ans, chauffagiste indépendant, reste à ce jour l’unique provincial lauréat de l’Arden Challenge. C’était en 2004. À Durbuy, ils suivent la course en invités, heureux de se replonger dans le bain. « Depuis quelques années, c’est foot et encore foot avec le gamin, glisse Raphaël. Mais Maël envisage de plus en plus de se tourner vers le cyclisme… De mon côté, je pratique la marche et me teste de temps à autre en trail. »