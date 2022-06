Nicolas Navet n’est plus le Poulidor des Forges

Ici, le Cassîdje franchit la ligne devant un large public présent pour l’acclamer. " Le doigt vers le ciel, c’est pour dédier cette victoire à mon grand-père décédé il y a trois ans. Il venait toujours me voir et j’ai pensé à lui au moment de franchir la ligne parce que je lui avais promis, d’un jour, lui offrir la victoire. Aujourd’hui, c’est fait et devant toute ma famille de surcroît. "

Une victoire qui aura mis du temps à tomber dans son escarcelle puisque lors de ses sept premières participations aux Forges, il avait à chaque fois terminé dans le top 5 sans l’emporter, finissant même plusieurs fois deuxième. Comme lors des manches précédentes du Delhalle cette année, d’ailleurs.

Plus de cinq minutes d’avance

Celui que l’on ne pourra plus appeler le Poulidor des Forges n’a pas fait dans le détail pour aller chercher ce succès puisqu’il a devancé son premier poursuivant de plus de cinq minutes. " La différence s’est faite vraiment rapidement puisqu’au-dessus de la première côte, soit à peine après un peu plus d’un kilomètre, j’étais déjà seul en tête , explique l’athlète du Distance Running Project. Après ce départ rapide, il fallait que je gère mon effort par rapport à la chaleur. Donc, je ne me suis jamais mis dans le rouge et je n’étais pas à 100%. Je dirai à 80-85% tout au long de la course, soit 10 à 15 secondes en moins au kilomètre. Je savais que si j’avais un coup de chaud, je pouvais tout perdre. Cette tactique a payé ."

On aurait presque envie de dire que Nicolas Navet a pu, cette fois, profiter du paysage puisqu’au fil des kilomètres, l’écart se creusait et s’il prenait de temps en temps le temps de se retourner, personne n’était en mesure de rivaliser avec le vainqueur du jour. Il s’imposait avec une avance rarement vue à ce niveau. "Mais avec tout le respect que j’ai pour mes poursuivants, je dois aussi reconnaître qu’il n’y avait pas la concurrence habituelle que l’on peut rencontrer sur les manches du Challenge Delhalle, précisait le vainqueur. Dont le coureur marocain qui est régulièrement devant moi (NDLR: Abdeslam El Metoui). Mais cela n’enlève rien, je pense, à ma victoire du jour."