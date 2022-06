" J’ai décidé de m’inscrire au milieu de la semaine et je n’avais pas d’ambition particulière, explique le membre du Trail in Gaume. Je suis parti sur un rythme relativement lent par rapport à ce que je fais habituellement et c’était le bon choix. Au fil des kilomètres, je me sentais bien alors que je voyais des gars plus fort que moi littéralement craquer sous l’effet de la chaleur. Mon seul regret, c’est la crampe à l’estomac que j’ai eu lors de deux derniers kilomètres, sinon j’allais chercher la troisième, voire même la deuxième place. "

Une quatrième place au scratch, une deuxième dans la catégorie des V1: voilà en tout cas une édition que le Salmien d’origine n’est pas près d’oublier et c’est d’ailleurs l’ensemble du club gaumais qui avait le sourire sur la ligne d’arrivée puisqu’on retrouvait Hervé Pické dans le Top 8 des Luxembourgeois et Céline Berckès faisait encore mieux de son côté avec la troisième place des Luxembourgeoises derrière l’intouchable Stéphanie Louppe et à quatre petites secondes de Lucia Eglesias.