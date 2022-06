Arnaud De Lie : "Kène tchaleûr vêci"

Il est arrivé sous les applaudissements nourris au pied du magique anticlinal, au moment même où les Quick-Step quittaient les lieux. On doute fort que Fabio Jakobsen l’ait compris lorsque le Lescheretois, tout en le saluant, lui a lancé un puissant « Kéne tchaleûr vêci ! Arnaud n’aime pas la chaleur. Surtout lorsqu’elle dépasse allègrement les 35 degrés. Cela ne l’a pas empêché de répondre aux questions de Freddy Havelange, de rejoindre ses fidèles supporters, de poser pour des selfies et de faire le bonheur de fans de 7 à 77 ans et plus, par un autographe. Un bref échange aussi avec le paternel avant de prendre position pour le départ. Quatre bonnes heures plus tard, hormis les tout premiers de l’étape reine, Arnaud sera l’un des seuls à s’arrêter après la ligne. Pas ou peu de commentaires sur le déroulement attendu de l’étape, mais des propos aimables pour ses fans qu’il remercie de s’être déplacés.