L’XTerra Belgium, trop long de 300 m pour Mathieu Louis

Comme sur ses trois premiers triathlons en 2022 (2edu cross sprint de Saint-Georges, 4edu distance olympique du Batifer et virtuel champion francophone de cross triathlon), Mathieu Louis s’est illustré sur l’XTerra Namur (1500 m natation, 32 km VTT, 10 km trail), en finissant 33esur 482, et 2een 35-39 ans et 11eamateur. "J’ai pourtant mal nagé , commente le Tintignolais. J’ai dû me mettre deux ou trois fois sur le dos, me sentant oppressé dans ma combinaison. Je n’ai pourtant pas grossi, au contraire. Après avoir posé le vélo en tant que 2ede ma catégorie, j’ai dépassé le premier. Un seul coureur m’a dépassé à pied, à 300 m de l’arrivée, et il était de ma catégorie. Je ne l’ai pas vu venir avec le mélange des catégories. Mais je ne dis pas que j’aurais gagné car j’étais déjà en gestion de crampes. En 2021, j’avais fini 3eaprès avoir aussi été rattrapé sur la fin."