Tennis : six gamines Marchoises ont mis le feu à Sterrebeek

Les Marchoises de la capitaine Maud Pierrard sont championnes de Belgique de division 1 et peuvent fêter le premier titre d’un club de la province à ce niveau. La capi reste pourtant les pieds sur terre: "On ne savait pas dans quoi on s’embarquait. Sur le plan sportif, on doit reconnaître que c’est plus faible qu’attendu. Au niveau des dames de plus de 25 ans, il n’y a pas d’argent. C’est probablement la raison pour laquelle les meilleures ont déserté ce championnat. Mais cela n’enlève rien à notre titre."

Lors de la dernière rencontre, les Marchoises, qui menaient 1-3 après les simples, devaient absolument gagner un double. Elles ont tout misé sur la paire Leclère-Pierrard, qui s’est fait peur avant de s’imposer. "Nos adversaires étaient beaucoup plus fortes en doubles qu’en simples, commente Astrid Leclère. Nous ne nous y attendions pas."

Une des plus belles pages du RTC Marche

La bande de six qui a écrit une des plus belles pages de l’histoire du club du président Martin Delhaye est emmenée par Astrid Leclère. L’avocate du barreau de Liège fait l’unanimité sur et en dehors des courts. "Le talent à l’état pur, juge sa capitaine. Elle déroule tout sur son passage et est la plus assoiffée d’entre nous." En numéro deux, Maud Pierrard, ancienne série A, l’enfant chéri du club, cache une forte personnalité derrière son sourire charmeur. Derrière les deux meilleures joueuses de la province après Hélène Scholsen, deux transférées, l’Arlonaise Pauline Van Herck et la Libramontoise Julie Lohay, n’en reviennent pas de leur intégration. "Nous ne pouvions pas rêver de tomber dans un plus merveilleux groupe avec de telles coéquipières" , clament-elles en chœur. Outre Pauline, la force tranquille, et Julie, avec son grand sourire qui apaise ses coéquipières dans les moments critiques, l’équipe des Mautchis peut encore compter sur Caroline Kovilas qui vient de grimper de cinq classements après avoir repris le tennis il y a deux ans, et Eve Thirion, la plus folle de l’équipe d’après ses coéquipières, reine pour mettre de l’ambiance. Voilà comment une avocate, deux kinés, une employée de la finance, une prof de math et la gérante d’un commerce ont vécu une superbe expérience. "Et ce n’est que le début, rigole Astrid Leclère. Maintenant, nous visons la Champions League. Nous allons visiter l’Europe."