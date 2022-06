Rentrée des États-Unis, Lucie Grandjean rêve à présent de la Colombie

Partie aux États-Unis en août dernier (à l’Illinois State University), la Florenvilloise de l’ACBBS est rentrée en Belgique voilà un peu moins d’un mois. Mais pas seulement pour les vacances estivales comme c’était initialement prévu puisqu’il s’agit en fait d’un retour définitif. "Ce fut une très belle expérience , dit-elle. J’ai découvert et appris plein de choses, mais les entraînements n’étaient sans doute pas suffisamment adaptés, avec beaucoup de kilomètres et un peu moins de qualité, et puis l’éloignement de mes proches était un peu difficile à vivre aussi."

Objectif Mondial U20

En septembre, elle changera donc d’orientation et entamera des études de kiné à l’UCL – où elle pourra donc profiter des installations du Blocry pour s’entraîner – et pour l’heure, elle travaille comme étudiante au parc Durbuy Adventure. Mais c’est surtout l’athlétisme qui figure au centre de ses préoccupations actuelles. Et notamment la perspective des Mondiaux U20 qui se dérouleront à Cali (Colombie), du 1erau 6août. Le minimum requis sur 1500m est fixé à 4.21.03, quatre dixièmes en dessous de son record. "Je devrais pouvoir le battre", termine Lucie qui s’alignera sur cette distance à Nivelles ce samedi, puis le week-end suivant à Gentbrugge, lors des championnats de Belgique toutes catégories. Elle prévoit aussi de prendre part à quelques compétitions relevées en juillet, comme la nuit de l’athlétisme à Heusden, le 2.