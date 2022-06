Manhay, une troisième fois en inter-régions

Ils l’ont fait! Et avec la manière, s’il vous plaît. Les joueurs de Manhay de division 5 (6 joueurs) se sont imposés lors de la finale des inter-séries en déplacement à Haillot (Ohey). Une victoire qui s’est principalement forgée lors des simples. " Nathan Rouxhet avait montré la marche à suivre dès la première rencontre en réalisant une grosse performance face à un B + 4/6 alors qu’il est C15,2 , explique Johann Cornet, le capitaine de l’équipe. Et si je me suis incliné sur le terrain d’à côté, mes quatre coéquipiers ont réussi à s’imposer si bien que l’on menait déjà 5 à 1 à l’issue des simples ." Il suffisait d’une seule victoire dans les trois doubles pour décrocher le titre de vainqueur de l’inter-séries. La défaite lors des deux premières rencontres relançait entièrement le suspense. " Nos deux derniers joueurs ont bien joué le coup pour une victoire en deux sets et la qualification pour l’inter-régions en septembre ." Une nouvelle performance qui vient s’ajouter à une déjà longue liste pour cette équipe qui évolue ensemble depuis cinq années et qui compte sur un noyau d’une dizaine de joueurs où l’on retrouve pas mal de pongistes (Rouxhet, Lambert,..) mais aussi des joueurs de foot (Crevecœur, Prévot, Schmitz,..). " On n’est pas des spécialistes du tennis et on ne joue pas beaucoup durant la période hivernale , précise le capitaine. Mais on progresse chaque année et on peut parler d’un nouveau petit exploit que de remporter pour la troisième fois les interséries. Une première fois dans une équipe à quatre joueurs en D6 (défaite au premier tour Inter-régions à Bruxelles) et une deuxième fois en D5 mais avec une équipe à 6 (défaite au premier tour à Bruges). On espère faire mieux cette fois-ci."