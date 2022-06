L’Excelsior Virton bientôt sous pavillon turc?

Partira, partira pas? Depuis deux ans environ, la question, concernant l’avenir de Flavio Becca à Virton, revient comme un leitmotiv. Si, au moment où l’Excelsior a reçu sa licence, en avril, la direction affirmait que son principal bailleur de fonds resterait un an de plus à la tête du club gaumais, la certitude s’est dissipée au fil des semaines et d’avancées quasiment nulles dans la constitution du noyau pour la saison prochaine.