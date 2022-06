Les fans de vélo de la province ne peuvent manquer ce rendez-vous. D’abord parce que la course se résume en quatre circuits autour de la plus petite ville du monde, avec autant d’ascensions de la côte finale, mais aussi de plusieurs autres difficultés comme la côte de Hermanne, bien connue des spécialistes de courses de côtes sur quatre roues. Ensuite et surtout parce que la toute grosse révélation du cyclisme national de ce premier semestre, Arnaud De Lie, effectuera là ses premiers pas dans sa province en tant que coureur cycliste professionnel.

«Ça va exploser dans tous les sens»

Certes, avec le chrono de vendredi, cette étape est celle qui lui convient le moins. Il y a même gros à parier que notre Ardennais vive cette journée dans le gruppetto. Mais d’ici samedi, le Taureau de Lescheret compte bien garnir un peu plus son palmarès.

" Ce ne sera pas une partie de plaisir sur la route, mais ce sera certainement une superbe journée; c’est chouette de pouvoir rouler devant ses supporters ", dit-il.

Par contre, le Tintangeois d’adoption Luc Wirtgen trouvera là son terrain idéal. Le coureur de Bingoal Pauwels Sauces WB a d’ailleurs pris la peine de reconnaître le circuit. " Un parcours pour costauds, observe-t-il. J’ai l’impression que ça va exploser dans tous les sens. "

Aux difficultés naturelles du parcours, il conviendra également de prendre en considération un élément majeur: la canicule!

En ce jour anniversaire du célèbre appel, dans un décor insolite, celui du glamping de l’Adventure Valley, la rue d’arrivée risque de justifier parfaitement sa dénomination.