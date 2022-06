Le soleil, 1800 coureurs et quelques Chippendales : il va faire très chaud ce samedi à Habay

Si les distances ne changent pas, ou guère, des modifications ont été apportées. "La fin change légèrement sur les deux distances, avec un passage sur les caillebotis du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier , développe José Diswiscourt. Mais on montera toujours les escaliers vers l’église avant l’arrivée. Le début du 7 km change aussi légèrement."

Le mercure devrait s’emballer jusqu’à 32degrés ce samedi. "On a prévu 9ravitaillements en eau, 8 sur le parcours et celui d’arrivée , rassure José Diswiscourt. Et la majeure partie du parcours est en forêt."

La bonne pour Navet?

Des conditions étouffantes qui risquent néanmoins d’en… refroidir certains. À l’instar de Justin Mahieu qui ne sera pas au départ. Nicolas Navet en sera, lui. Cinq fois deuxième en six courses sur le Delhalle cette année, dont trois fois derrière le Marocain El Metoui, leader du challenge et également présent ce samedi, le Gaumais, qui avait gagné cette épreuve dans sa version Covid en 2021, rêve d’enfin s’imposer sur des Forges plus classiques. On sera aussi attentif à la performance de Thomas Collin tandis que Yoan Fortin, qui ressent encore une petite gêne après sa blessure à Bruxelles, et Jérôme Cambrai, qui revient de blessure lui aussi, feront l’impasse

Programme

Vendredi. 16h30 – 19h30: retrait des dossards. Samedi. 9h30 – 12h30: retrait des dossards; 11h45 – 12h45: candidatures au concours du meilleur déguisement; 12h45: spectacle aérien; 13h15: départ des Mini-Forges; 13h30: départ des Forges; 17h: podiums et remise des prix; 18h30: spectacle des Magic Men en plusieurs actes; 19h15: repas et soirée dansante

Concours du meilleur déguisement

Comme chaque année, un concours du meilleur déguisement sera organisé. Les déguisés défileront devant un jury sur le podium extérieur avant le départ. Chacun recevra un flacon houblonné local tandis qu’un total de 2500 € de lots sera attribués à quatre catégories: couple, groupe, femme et homme.

Prize-money

Les cinq premiers hommes et femmes de chacune des deux courses recevront un chèque, de 50 à 250 € sur 20 km, de 40 à 100 € sur 7 km. Le/la lauréat(e) de chaque catégorie sera récompensé de 50 €.

Les Chippendales chassent les Amazones

Que seraient les Forges sans leur after? Au menu cette fois, il y aura bien sûr le traditionnel repas dansant, avec un orchestre, mais aussi les Magic Men, des Chippendales. "Ces dernières années, on a eu des danseuses brésiliennes, mais il y a de plus en plus de femmes sur les courses, c’est donc normal de leur faire plaisir aussi" , sourit José Diswiscourt. Avant cela, six animations musicales rythmeront aussi les foulées.