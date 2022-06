Depuis que je suis petit, j’ai toujours suivi mon papa, Pierre, dans le milieu du football. Il a entrainé chez les jeunes à Ethe, Virton ou encore Meix-devant-Virton. J’ai aussi joué à Virton, mais je n’étais pas athlétique du tout, je n’avais pas le physique pour rester à Virton lorsque le club a uniquement aligné des équipes en nationale. J’ai donc stoppé la compétition, j’étais trop court. J’étais déçu forcément. En 2013, j’ai voulu reprendre en réserve, j’ai rapidement compris que le côté collectif du foot ne me plaisait plus. Mon oncle, Jean-Paul Dropsy arbitre bien connu dans la province, m’avait déjà tendu la perche pour devenir arbitre. J’ai donc décidé de me lancer. J’apprécie le côté individuel de l’arbitre, contrairement à d’autres.

Vous avez directement gravi les échelons?

Non, pendant deux ans, j’étais encore en surpoids et je n’étais pas en mesure de monter de catégorie dans l’arbitrage. Puis il y a eu un déclic tant dans l’arbitrage que dans ma vie personnelle et j’ai décidé de faire les efforts pour atteindre mes objectifs. J’ai perdu 76 kilos, c’était nécessaire. Par la suite, je suis donc monté en P3, en P2 en 2019 et je suis désormais promu en P1 pour la saison prochaine.

C’était un objectif?

Tout à fait. Quand j’étais plus jeune, j’assistais régulièrement aux rencontres d’Ethe en P1, d’où je suis originaire et je me suis toujours dit qu’un jour, je serai arbitre central en P1 à Ethe. Ce sera peut-être le cas la saison prochaine vu le maintien des Cassidjes. En tout cas, je serai en P1.

Et vous souhaitez encore gravir les échelons?

Ce n’est pas le but. J’ai goûté à la D3 ACFF comme assistant-arbitre. Mais la gestion des arbitres par l’ACFF m’a dégoûté comme d’autres. Les exigences étaient incroyables, démesurées. Je ne m’y suis pas plu, je suis rapidement revenu en province où je prends davantage de plaisir.

C’est quoi le style d’arbitrage de Valentin Poncelet?

Je suis carré, très rigoureux, je suis le règlement à la lettre et je le montre dès mon arrivée dans les installations. Sur le terrain, j’aime laisse jouer un maximum quand je vois que les joueurs ne dépassent pas les limites, mon but est de fluidifier le jeu, pas d’ennuyer les joueurs. Les rouspétances? Très peu pour moi, mais il faut évidemment savoir communiquer avec les joueurs, sans que les joueurs et les staffs n’en profitent non plus pour parler sans arrêt. Je suis ferme, mais je peux aussi faire preuve de légèreté à certains moments.

Vous avez un modèle dans l’arbitrage?

Pierluigi Collina pouvait sourire avec un joueur puis l’avertir dans la minute qui suit, je m’y retrouve un peu.

Les critiques, la violence envers les arbitres, vous le vivez comment?

Pour les critiques venant du public, nous ne pouvons agir. Je ne les crains pas, elles font partie du jeu. Par contre, je suis plus sévère avec les joueurs et staffs. Concernant la violence, je n’y ai jamais été confronté. Ce n’est pas propre au football, c’est le reflet de la société actuelle.