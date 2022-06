Marie-Claire François et Léon Jacques, chevilles ouvrières de Fays, ouvrent la boîte à souvenirs

Mais inutile de chercher bien longtemps le plus beau souvenir puisque c’est le long du terrain que les deux tourtereaux se sont rencontrés. "Mon père adorait venir voir les matches, se souvient Marie-Claire François. Nous venions à Fays et c’est comme cela que j’ai rencontré Léon. En cinquante ans, nous n’avons pas raté beaucoup de matches.Je ne compte plus le nombre de dimanche où nos deux filles mangeaient leurs panades dans la buvette. Mais désormais, il était temps de tourner la page.Nous avions déjà annoncé voici quatre ans que nous allions nous retirer.Finalement, Jean Braconnier et Hervé Leclerc nous avaient demandé de continuer. Mais maintenant, il est temps de dire stop.Nous avons laissé beaucoup de choses de côté pour le football.Ma fille avait toujours dit à son mari de ne jamais se mettre dans un comité tellement elle avait vu le temps que nous passions au football.Et pourtant, son mari est dans le comité à Neuvillers et elle ne trouve rien à redire (rires)."

Et pourtant, à une signature près, la vie du couple aurait été bien différente. "Normalement, j’aurais dû m’affilier à Bertrix, mais le secrétaire n’a jamais signé.Comme je ne voulais pas attendre, je me suis affilié à Fays.Directement en équipe première, confie Léon Jacques. Mon premier match, c’était à Neufchâteau en octobre 1961.La première année, j’avais mis 23 buts en 20 matches.L’année suivante, on m’a demandé de jouer au libéro pour dépanner et au final, je n’ai jamais plus quitté cette place. J’ai arrêté de jouer à 42 ans en équipe première et puis, j’ai encore joué pendant onze années en réserve. Le nombre de matches en équipe première? En 1978, j’ai reçu un trophée car j’avais disputé 500 matches. J’ai encore joué pendant onze ans ensuite, donc faites le calcul."

Le meilleur souvenir?La première montée en 1967. Nous avions gagné 0-5 sur le terrain de Maissin, je m’en souviens encore

Clubman par excellence, Léon Jacques n’a jamais fait d’infidélité à Fays-les-Veneurs.

" Sugny et Bertrix m’avaient contacté, mais j’avais décliné.J’ai aussi été jouer un match avec Louftémont quand cette équipe était en promotion, mais je n’ai pas donné suite.Fays, c’était ma maison, j’étais proche du terrain.Et en plus, comme j’aidais mon père dans son boulot, c’était parfait.Le meilleur souvenir?La première montée en 1967. Nous avions gagné 0-5 sur le terrain de Maissin, je m’en souviens encore. Nous étions restés quatre ans en P2.Nous sommes remontés deux fois ensuite.J’ai aussi lancé la première équipe de jeunes au sein du club, Je prenais la voiture et j’allais chercher les gamins à Bouillon, Mogimont ou encore Acremont.Et je les ramenais chez eux à la fin du match.J’ai fait cela pendant dix ans."

Les troisièmes mi-temps chez la Rose

En cinquante ans, le couple a eu le temps de voir le football évoluer." Et ce n’est plus la même chose qu’avant , soufflent Léon et Marie-Claire. Il suffit aussi de voir le nombre de clubs qui ont disparu. À l’époque, vous aviez encore des clubs dans tous les villages.A Redu, c’était les Mahin.A Maissin, les Roset.A Fays, les Jacques, Frognet et Collot. On jouait pour le plaisir.Maintenant, c’est toujours une question d’argent.Et la convivialité est moins présente.Nous avons encore connu le temps où les buvettes n’étaient pas couvertes.Je me souviens de nos troisièmes mi-temps à Offagne, chez la Rose, au dancing du coin.Elle nous demandait si nous avions gagné et si c’était le cas, c’était la tournée avec la goutte.Il nous arrivait d’ailleurs de dire que nous avions gagné même si c’était faux (rires). À l’époque, le bal était encore le dimanche, donc je vous laisse imaginer l’heure qu’il était quand nous rentrions à la maison.Et même au niveau des transferts, ce n’était pas pareil.Avant, une discussion et c’était réglé.Une fois, nous avons voulu transférer un gars de Sainte-Cécile.Nous sommes restés là-bas jusqu’à 2h du matin pour conclure le transfert, mais au moins, c’était fait.Et on ne revenait pas là-dessus.Et comment oublier les interminables soupers que nous avons eu l’occasion de faire durant toutes nos années à Fays. Des regrets?Non, le foot faisait partie de notre vie.Et nous continuons à suivre nos petits-enfants."