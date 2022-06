Le sprint, je me le suis refait des dizaines de fois. J’étais trop sûr de moi. Dans la dernière bosse, quand on se retrouve à quatre, je me suis dit que j’allais l’emporter. Mais on avait le peloton aux trousses… J’ai lancé le sprint de trop loin, aux 250 mètres. Si j’attends 50 mètres, c’est dans la poche.

Ce podium constitue tout de même une belle récompense et confirme votre excellente condition?

Avant la course, je me disais qu’il y avait moyen de réussir quelque chose de bien, mais un championnat, c’est toujours spécial. Toutefois, au fil des tours, j’ai gagné en confiance. Bon, ce maillot, de toute manière, je n’aurais pas pu le revêtir dans ma nouvelle catégorie, mais ça m’aurait fait plaisir de le porter à l’entraînement.

Et puis, une telle situation ne se représentera plus. Mais Arnaud a connu des moments autrement difficiles au championnat d’Europe (NDLR: chez les juniors en 2020) quand le speaker annonce qu’il est champion et puis qu’il se retrouve en 3e position après l’analyse de la photo finish…

Baptême du feu à Romsée

Mais comment expliquez-vous que vous déteniez aujourd’hui la forme de votre vie?

Je pense que c’est dû à plusieurs critères. Notamment le fait que je m’entraîne régulièrement avec des coureurs autrement costauds: mon frère, les Wirtgen, Rémy Mertz. Je reste accroché à leurs roues, je copie leurs exercices. Je suis sûr que ça me fait du bien.

Toutefois, il convient de relativiser. Ces performances, je les ai accomplies en élites 3. L’écart n’est peut-être pas important en chiffres quand on regarde les moyennes, mais en course, grimper une bosse à du vingt-huit au lieu du vingt-six et demi, ça crée une fameuse différence.

On devine tout de même votre impatience à l’idée de grimper en élites 2…

Oui, même si c’est toujours chouette pour un sportif de jouer la victoire. À mon avis, je serai vite informé de ce qui m’attend. Je vais participer au redoutable Romsée-Stavelot-Romsée dimanche. Un fameux examen d’entrée! Mais je suis confiant: je veux montrer le maillot et vais tout donner pour prendre l’échappée matinale.