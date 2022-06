Coupe AWBB : deux derbies luxembourgeois dès le premier tour

Après avoir opté pour une formule avec des matches à élimination directe dès le premier tour ces deux dernières années (pour limiter le nombre de rencontres, à cause du Covid), l’AWBB a décidé de renouer avec un premier tour disputé sous forme de poules pour la saison prochaine. Il y a 16 poules de cinq équipes en messieurs; et 7 poules de quatre équipes et 9 poules de trois équipes en dames.

En messieurs, les cinq journées de ce premier tour (quatre matches et un bye) se disputeront les 30 et 31 juillet, ainsi que les quatre week-ends du mois d’août. Rappelons que le tenant du trophée n’est autre que Neufchâteau B, qui avait facilement pris la mesure de Charleroi Expérience en finale, à Beez.

Sept équipes luxembourgeoises se sont inscrites et les Arlonais, champions en P1 et montés en régionale, et les Libramontois se retrouvent dans la même poule (voir ci-contre). Le derby se jouera à Libramont, le week-end des 13 et 14 août.

Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les seizièmes de finale (24-25 septembre).

En dames, la compétition débutera le 13 août. Le tirage a également envoyé deux équipes de la province dans la même poule, Neufchâteau et Libramont. Ce derby ardennais est prévu lors de la 2e journée de ce premier tour, le week-end des 20 et 21 août. Ce sont les Libramontoises qui joueront à domicile.