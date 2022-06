Trois nouveaux titres dans l’escarcelle provinciale

Les nordistes de Manhay se sont fait peur

À l’échelon régional, deux titres Namur-Luxembourg sont venus s’ajouter à ceux glanés ces derniers week-ends par Libramont, Bastogne et Bertrix. En hommes (six joueurs) de D5, les Nordistes de Manhay se sont imposés en se déplaçant chez les Namurois de Haillot. Nathan Rouxhet, Johann Cornet, Nordine Schmitz, William Pochet, Loïc Lambert, Arnaud Englebert et Branson Somlette avaient pris une confortable avance après les simples (1-5), mais se sont fait peur en ne remportant qu’un seul des trois doubles pour finalement l’emporter (5-7).

La force mentale des Libramontois

Autres stars de ce week-end, les jeunes garçons de Libramont qui se sont emparés du titre régional en U13 de division 2. Samedi matin, en finale, les ouailles de Pierre-Yves Ninane ont battu leurs homologues de Spy (1-4). Si le score peut laisser croire que les Centre-Ardennais se sont baladés en terre namuroise, il n’en a rien été. Le premier joueur de Spy, très costaud, a remporté son simple contre Esper Jerouville, alors qu’Arthur Fosseprez et Simon Everarts remportaient le leur et donnaient un léger avantage à Libramont après les simples. La victoire en double était indispensable. Arthur et Esper se sont montrés mentalement solides en émergeant de justesse dans le match-tie-break du troisième set.

Halanzy sera champion samedi

Sept finales sont programmées pour ce prochain week-end, dont celle de D1 hommes où Garisart aura fort à faire en déplacement contre la puissante armada de La Bruyère-Meux. Une des autres finales, en filles U15, opposera deux équipes d’Halanzy. Que ce soit les A ou les B, le titre est assuré pour les demoiselles de Jacques Froment.