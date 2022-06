Par rapport aux deux concurrents, Philippe Petit et Samuel Bodet, je ne pensais vraiment pas gagner. Philippe Petit a gagné le tour final interprovincial et fait monter Meix; Samuel Bodet a réalisé le doublé avec Libramont. Moi, je n’ai rien gagné. J’ai donc été surpris, oui. Maintenant, peut-être que le fait que ce n’était pas ma première expérience comme coach a joué. Mais je suis fier de ce titre qui récompense ce que nous avons réalisé avec Longlier. Je me suis posé la question de savoir ce que représentait une récompense individuelle dans un sport collectif. Et il est clair que sans le staff, les joueurs et tout le club de Longlier, je n’aurais pas décroché ce titre. Je suis content de pouvoir amener cela à Longlier.

Selon vous, pour quelles raisons les autres entraîneurs de la province ont voté pour vous?

Déjà parce que je pense qu’ils me trouvent sympathique (rires). J’essaie d’avoir de bons rapports avec tout le monde, c’est dans ma façon d’être. Et puis, peut-être que j’ai su amener quelque chose de différent à la P1. Je pense que quand les gens viennent suivre Longlier, ils voient un vrai schéma de jeu et un vrai style. Le fait que personne n’attendait Longlier à cette position a peut-être joué en ma faveur aussi. Libramont et Meix dans le haut du tableau, c’était plus attendu.

Si vous deviez résumer le style Damien Tucci en trois mots?

Rigueur, amusement et bienveillance. Nous sommes dans le monde amateur, il ne faut pas l’oublier. Il faut donner envie aux gens de venir voir des matches et donner envie aux joueurs de s’entraîner. Toute la saison, avec Antonin Bissot, nous avons voulu varier les exercices. Évidemment, certaines choses se répètent, tu dois travailler tes circuits préférentiels de manière récurrente par exemple. Mais pour le reste, nous mettons beaucoup de petits jeux, beaucoup de challenges.

Et la rigueur?

La rigueur, c’est aussi primordial car quand je joue un match, c’est pour le gagner. Et pour avoir des résultats, il te faut de la rigueur.

Coach mental et vidéo

Beaucoup disent que désormais, un entraîneur doit être plus qu’un entraîneur. Il doit aussi être psychologue, éducateur, préparateur physique. Votre avis là-dessus?

C’est évident. Les gens doivent comprendre que la manière d’entraîner aujourd’hui n’a rien à voir avec ce qui se faisait avant. Moi, je suis ouvert aux méthodes actuelles. L’an prochain, je ferai d’ailleurs appel à un coach mental car je crois que c’est quelque chose d’hyper-important. 50% des capacités à être bon sur le terrain, cela se joue dans la tête. C’est comme la vidéo.Moi, je l’utilise.Il faut se servir des nouvelles technologies. Et prévoir une séance vidéo une fois par semaine ou tous les quinze jours, cela me paraît concevable pour notre niveau.

Vous préférez gagner 5-4 ou 1-0?

1-0. Dix mille fois.

Le football, cela occupe votre esprit sept jours sur sept?

Oui, tous les jours, tout le temps. Car j’adore le football, je prends du plaisir à parler de football et à partager avec les gens. Et aussi parce que j’essaie de m’améliorer et que c’est le seul moyen d’y arriver.

Quand vous regardez un match à la télé, vous savez enlever votre casquette d’entraîneur?

Non, malheureusement. J’en ai encore parlé avec mon fils récemment en regardant un match des Diables Rouges. Je ne regarde quasiment pas le ballon, je regarde tout ce qui se passe autour (rires). C’est d’ailleurs un peu embêtant parce que quand je regarde à la télé, la caméra est fixée sur le ballon. Moi, je voudrais surtout voir le positionnement défensif, le repli des arrières latéraux ou des choses pareilles.

Capacité d’adaptation et d’analyse

Complétez cette phrase.Pour vous, un bon entraîneur, c’est...

Quelqu’un qui comprend, qui analyse et qui sait modifier sa manière de travailler pour donner son maximum. Chaque joueur est géré d’une manière différente. Chacun a ses contraintes, ses capacités. Il faut savoir s’adapter. Et tu ne coaches pas un groupe dont la moyenne d’âge est de 20ans de la même manière qu’un groupe dont la moyenne d’âge est de 35 ans.

Au niveau international, vous avez un coach qui vous sert de modèle?

José Mourinho. Et je ne dis pas cela parce que je suis supporter de la Roma (rires).Partout où il passe, il obtient des résultats. Regardez encore cette année avec la Roma. Le club n’a plus rien gagné depuis 20ans et voilà quelques semaines, il gagne la Conférence League. J’adore sa manière de travailler et je suis admiratif de la façon dont tous les joueurs se battent pour lui.

Pourtant, sur le petit banc, votre personnalité semble bien différente de celle de Mourinho?

C’est parce que vous ne me voyez pas pendant la semaine aux entraînements (rires). Mais je ne suis pas dans la provocation ou dans la critique, c’est vrai. Cela m’a déjà joué des tours dans le passé et j’apprends de mes erreurs.