J’ai déjà été très surprise d’être parmi les trois dernières nommées. Alors décrocher le soulier d’or, je ne m’y attendais pas du tout surtout face aux deux autres candidates: une fille qui évolue en D2 et qui a vraiment de grandes qualités et Valentine Grogna qui explose les statistiques chaque année.

Pourquoi pensez-vous que vous avez été mise à l’honneur?

Eh bien, je n’en ai aucune idée. Je crois que c’est avant tout un prix collectif plutôt qu’individuel, pour saluer notre superbe parcours avec le doublé Coupe-championnat. C’est aussi le travail de l’entraîneur. Mais je pense aussi que j’ai réalisé une bonne saison, c’est vrai.

Votre rôle de capitaine vous va aussi à ravir, non?

C’est ce que mes équipières affirment en effet. C’est un rôle important dans le groupe. Je communique beaucoup, je conseille, j’encourage. Et cela me plaît vraiment bien.

Avec son titre, Longlier avait l’opportunité de rejoindre la nationale, que vous avez connue notamment au temps de Tenneville ou à Sibret. Finalement, vous allez rester en P1. Quel était votre avis sur cette montée?

À titre personnel, ce n’est pas une déception de rester en 1reprovinciale car je privilégie désormais ma vie de famille, mon mari (NDLR: Jonathan Sidon) et mes deux filles. Nous avons organisé une réunion pour envisager le pour et le contre d’une éventuelle montée. Huit filles ne désiraient pas faire le grand saut. Il aurait donc fallu en retrouver une dizaine, ce n’était pas possible. Il y a bien sûr les déplacements, mais aussi le coût d’un car qui s’élève à quelque 10000€ pour une saison. Et on serait passé à deux entraînements par semaine. Tout cela refroidit.

Nous avons le sentiment que le niveau de la P1 est en progression. Partagez-vous cette analyse?

Tout à fait. C’est vraiment plus fort et moins simple de s’imposer. Sibret reste toujours Sibret, mais il y a aussi d’autres belles formations comme Petit-Han qui aurait pu être une bonne surprise et qu’il faut avoir à l’œil. On ne s’attendait pas à retrouver une équipe de Sainte-Ode aussi performante. À l’aller, on n’avait pas eu de gros soucis, mais elles commençaient seulement. Et on s’est fait surprendre au retour alors qu’on jouait le titre. C’est une très belle équipe avec des jeunes prometteuses.

Le regard sur le football féminin a-t-il changé?

Il y a un peu plus de monde pour venir nous voir et on nous demande plus souvent nos résultats, notre classement. Avant, c’était beaucoup plus discret. Pourtant, on joue au foot comme les hommes, à onze contre onze avec un ballon. Il faudrait encore faire plus au niveau de la visibilité dans les médias.

Parmi les joueuses avec qui vous avez joué, lesquelles ont le plus retenu votre attention?

Je ne retiendrai que mes coéquipières actuelles et je pourrais citer toute l’équipe. Je vais toutefois pointer quelques filles comme Helen Reina et Isaline Brasseur, nos deux backs qui ont fait une grosse saison; Celia Tinant, qui a vraiment bien progressé; Appoline Laval, plus percutante sur le flanc que dans l’axe, ou encore Wendy Travaglini, une finisseuse hors pair.

Pour la saison prochaine, le projet est de réaliser à nouveau le doublé?

On devrait perdre une ou deux filles, mais on garde le reste du groupe. Donc oui, on visera à nouveau le doublé, mais tous les clubs semblent se renforcer…