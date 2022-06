Thomas, l’homme fort de Libramont

Résumer le sacre du gaucher natif de Sedan au double succès de son équipe serait cependant réducteur. Thomas Lefort, exemple d’intégration réussie dans chaque club où il passe et 5eSoulier d’or venu d’Outre-Quiévrain (après Saboga, Gomez, Coquelet et Lecomte), s’est imposé à la fois parce qu’il a livré là sa campagne la plus prolifique (23buts, 7assists) et parce qu’il a souvent, par sa capacité de percussion et ses coups de patte tantôt précis tantôt puissants, permis aux Mauves d’émerger même lorsque ceux-ci éprouvaient des difficultés dans le jeu. Avec en point d’orgue ce triplé planté, fin janvier à Meix, dans la cage d’un Gérald Brolet à qui il aura donc ravi deux fois la première place cette année. En championnat comme au palmarès de ce soulier d’or.

En parlant de palmarès, c’est à l’année 1999 qu’il faut remonter pour trouver la trace du dernier, et seul, Libramontois sacré dans ce référendum annuel. En l’occurrence Bernard Dupont, autre brillant gaucher d’une équipe couronnée en P1 cette année-là. Du côté de l’avenue d’Houffalize, l’histoire repasse manifestement les plats.

Reconnaissance à 34ans

Pour Gérald Brolet, en revanche, elle prend une autre tournure. Gant d’or et dauphin du Soulier d’or, le portier méchois obtient (enfin), à 34ans, la reconnaissance de ses qualités, de sa longévité et de sa fidélité aux Mauves. Formé à Virton, passé par Bleid, arrivé à Meix en 2010, il n’avait jamais, jusqu’ici, figuré dans le Top10. Ni même le top20. Il y réussit donc une entrée fracassante, conditionnée par son leaderhip, son statut de gardien le moins souvent battu en P1 cette saison et son rôle majeur dans le tour final de son équipe.

Troisième, Thomas Macalli, pichichi de 1reprovinciale avec 25buts, aurait peut-être figuré plus haut encore dans le classement si le FCArlon, favori en début de saison, avait réussi une saison à la hauteur de ses attentes.

Autre renard des surfaces, le Français Patrick Pratz, meilleur buteur de Marloie et presque meilleur buteur de D3, prend la 4eplace devant le portier Adrian Murcia. L’Espagnol, qui, comme Pratz, s’apprête à quitter la province, aura été l’élément le plus en vue de Freylange cette saison.

Derrière eux, et dans l’ordre: Nathan Copette, l’élément offensif le plus déterminant d’Habay; Pierre-Antoine François et Florent Devresse, solides et réguliers au sein d’un Givry trop handicapé par les coups durs; Samy Lahrach, meilleur buteur de Longlier, la révélation de la P1, et Jordy Jadot, dont l’importance dans le secteur offensif d’Oppagne se remarque autant lorsqu’il joue que lorsqu’il est absent.