Quatre centaines pour un centenaire

Samedi soir, au Bertrix Hall, ils étaient près de quatre cents, tous grand sourire aux lèvres, à avoir répondu à l’appel du Comité provincial pour célébrer le centenaire de ce dernier et du football luxembourgeois dans son ensemble.

La salle était à ce point remplie et bruyante, pour goûter autant à l’ambiance festive qu’à l’excellent repas concocté par le traiteur paliseulois "La Frivolité", qu’on se serait cru replongé trente ans en arrière, jusqu’aux plus belles heures du Souper des amis du foot, véritable grand-messe du football provincial à l’époque.

De cette soirée du centenaire, avant même les mises à l’honneur, les discours d’usage (René Collin, député régional; Mathieu Rossignol, bourgmestre de Bertrix; Daniel Muller, président du CP; David Delférière, président de l’ACFF; Philippe Ryelandt, président du BRA Luxembourg), les récompenses distribuées par notre journal (lire par ailleurs) ou les prestations scéniques de quelques footballeurs-artistes locaux (comme Kevin Yangara, Axel Istace ou Raphaël Rufo), c’est surtout une atmosphère qu’on retiendra.

Delférière en prélude au Baudet’Stival

Empreinte d’humour, comme quand David Delférière, président de l’ACFF, se met à entonner la Petite Gayole dans une prestation qui pourrait lui ouvrir les portes d’un prochain Baudet’Stival.

D’émotion aussi, avec ces témoignages parfois touchants des acteurs les plus discrets, mais aussi les plus précieux du foot amateur. Ces présidents, entraîneurs, secrétaires ou délégués qui ont été récompensés pour leur fidélité et clamaient tour à tour leur amour pour ce football d’en bas .

De camaraderie surtout, jusque dans ses tardives prolongations rythmées par quelques-uns des bons spécialistes de la question que sont les Pol Leemans, Laurent Amory, Richard Wirard et autre Jean-Luc Picard, membre du CP et homme-orchestre de cette belle manifestation.

Invité au même titre que Michel Renquin, Roch Gérard ou Étienne Delangre (tandis que les internationaux Thomas Meunier et Tim Castagne n’ont pas manqué d’adresser un petit coucou par vidéo interposée), Guillaume François, le Champlonnais de l’Union Saint-Gilloise aura lui aussi goûté pleinement au plaisir de ces retrouvailles après avoir remis divers trophées. Tiens, et si on remettait ça chaque année?