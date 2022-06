Gérald Brolet (Meix): des stats qui en disent long

On peut les comprendre. Depuis son retour, Gérald Brolet a disputé huit rencontres, dont deux avec prolongations, soit un total de 780minutes et n’a concédé que six buts (dont un entaché d’une faute de main). Soit une rose toutes les 130minutes. Il a détourné un penalty de Macalli à Arlon, deux tirs au but dimanche, contre Hornu, et obtenu, dans notre journal, une cote moyenne de 7,4 pour ces huit matches. Cinq de ses huit prestations ayant été créditées d’un 8 sur 10.

Sur l’ensemble de sa saison (championnat et tour final), il tourne à une moyenne d’un but encaissé toutes les 103minutes (20buts encaissés en 2060minutes). En son absence, du 13février au 10avril, Meix a concédé 9buts en 610minutes, soit un but toutes les 68minutes.