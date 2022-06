ACFF: un Saint-Mardois en remplace un autre

Un Saint-Mardois qui quitte l’ACFF et un autre qui y entre. C’est en effet Gérard Mullenders, le président du RACSaint-Mard, qui a été élu par les 75 représentants de clubs présents afin de reprendre la place de Pierre Friob au sein de l’instance francophone. Pas en tant que vice-président de l’ACFF certes, mais comme représentant de notre province, aux côtés de Marylène Hozay et de Philippe Étienne.

Gérard Mullenders, qui, à 66 ans, est actuellement le policier belge le plus âgé encore en activité et sera retraité en avril prochain, a été élu avec 41 voix pour 34 à l’ex-Diable rouge Michel Renquin qui était l’autre candidat pour le poste. D’ici peu, il quittera donc le CP qu’il avait rejoint il y a neuf ans et son successeur devra être désigné lors de la prochaine Commission provinciale d’études, en octobre.

Déjà contre Renquin en 1973

Le maître-chien de la zone de police d’Arlon est loin d’être un inconnu dans le paysage footballistique luxembourgeois. De par ses fonctions actuelles d’abord, mais aussi par son passé de joueur qui l’a emmené à Virton, Mussy, Saint-Léger ou encore Châtillon. "J’avais affronté Michel Renquin en 1973 lorsqu’il était à Wibrin et moi à Virton, rappelle-t-il, pour l’anecdote avant de préciser les raisons de sa candidature et ses motivations dans son nouveau rôle. Je connais évidemment Pierrot Friob pour le côtoyer très régulièrement et je sais quelles étaient ses fonctions à l’ACFF. Il a notamment un regard sur le volet sécurité et de par mon métier, c’est un aspect qui m’intéresse. En outre, pour l’avoir souvent accompagné, notamment en allant voir l’équipe nationale, j’ai appris à connaître du monde à la Fédération, même si je devrai encore prendre mes marques dans ce nouveau rôle."

L’heureux élu ne cache pas qu’il ne serait pas présenté si Daniel Muller, président du CP, avait lui aussi présenté sa candidature, comme il en a été question à un moment. Et insiste, pour conclure, sur sa volonté de défendre les clubs de la province et de lutter contre la violence. "Cette lutte commence chez les jeunes et chez certains parents qu’il faut guider et raisonner davantage, termine-t-il. Il y a un gros travail à faire. Dans la protection des arbitres aussi. Je ne peux pas admettre une telle incorrection envers les arbitres, qu’elle soit physique ou verbale."